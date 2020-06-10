В Федерации автовладельцев России оценили новый метод проверки водителей на трезвость

ГИБДД планирует внедрить новый метод проверки водителей на трезвость. Однако глава Федерации автовладельцев России Сергей Канаев не уверен, что этот метод спасет от пьяных ДТП.

Как сообщил радиостанции «Комсомольская правда» замначальника главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России, генерал-майор полиции Александр Быков, новая методика позволит проверять на трезвость водителей сразу нескольких машин из потока.

«В течение нескольких секунд мы поймем, есть основания полагать, что в выдыхаемом воздухе у водителя есть алкоголь, или нет. Если есть — мы попросим водителя пройти полную процедуру медосвидетельствования. Если нет — то без составления процессуальных документов разрешим ему продолжить движение», — сообщил Быков.

Он отметил, что сотрудники ГИБДД смогут направлять машины в одну полосу и в течение 20-30 минут проверять большое количество автомобилистов на алкогольное опьянение. При этом представитель МВД не уточнил, как будет выглядеть устройство для проведения этой процедуры. Известно только, что оно не похоже на алкотестер.

«Обсуждение таких приборов ведется давно, но проблема в том, что у них погрешность — 20%. Поэтому сотрудники ГИБДД могут остановить машину, руководствуясь показателями устройства, но не могут на их основании составить протокол о нарушении ПДД», — заметил в комментарии Федеральному агентству новостей руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев.

По его мнению, новая методика проверки водителей на трезвость по большому счету внедряется для того, чтобы осуществлять профилактику пьяного вождения.

«Новый метод нужен для того, чтобы водители, которые могут себе позволить выпивать, а потом садиться за руль, были на стороже. Но даже если прибор выявит, что в выдыхаемом водителем воздухе есть алкогольные пары, все равно нужно будет проводить медосвидетельствование, потому что, как я уже сказал, у такого устройства есть серьезная погрешность», — объяснил Сергей Канаев.

Таким образом, планы ГИБДД по внедрению новой методики проверки водителей на трезвость автоэксперт не считает ужесточением самого контроля.

«По сути, для водителей ничего не меняется. Это просто внедрение новых приборов, которые будут использовать сотрудники ГИБДД. Возможно, для инспекторов это будет какая-то интересная, сладкая тема. Но я пока не могу сказать что-то плохое или хорошее по этому поводу, потому что на практике мы пока не знаем, как это будет применяться», — добавил Канаев.

Напомним, вечером 8 июня актер Михаил Ефремов, будучи в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль своего внедорожника и стал виновником смертельного ДТП на Садовом кольце в Москве.