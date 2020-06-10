«Это домыслы»: депутат ГД Вострецов усомнился, что социологов перевели из тюрьмы на виллу

Депутат Госдумы Сергей Вострецов согласился с главой Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александром Малькевичем, который усомнился в достоверности информации об освобождении российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана и переводе их из частной ливийской тюрьмы «Митига» на неназванную виллу.

В ночь с 9 на 10 июня 2020 года в российском сегменте СМИ появились данные, что якобы боевики нелегитимного Правительства национального согласия (ПНС) поместили незаконно удерживаемых более года в частном изоляторе ученых на виллу. Однако никаких прямых доказательств журналисты государственного информационного агентства ТАСС, которые распространили информацию, не предоставили. Соответствующую публикацию со ссылкой на неизвестный источник подхватили другие медиаресурсы.

ПНС Ливии официально не информирует РФ о судьбе похищенных социологов

Руководитель ФЗНЦ Александр Малькевич поставил под вопрос достоверность материала. Он объяснил, что навел справки, но его информаторы не подтвердили обнародованные в тексте ТАСС данные. Мнение главы фонда разделил депутат Государственной думы Сергей Вострецов. В эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей политик, принимающий активное участие в работе по освобождению россиян из плена триполитанских бандформирований ПНС, напомнил, что на данный момент никакой информации о судьбе похищенных представители «правительства» премьер-министра Файеза Сарраджа по-прежнему не предоставляют. При этом спекуляции и вбросы ПНС по этой теме систематически появляются в СМИ.

«Такой информации ни у кого нет. Пока — это не более, чем домыслы и разговоры. Если кто-то их куда-то перевел, то на каком основании это сделано? Почему нет никаких официальных уведомлений? На данный момент мы ничего не знаем о Максиме и Самере, о том, в каком состоянии они находятся, содержатся ли они в «Митиге». Никаких сведений о них, кроме того, что их похитили подконтрольные так называемому «правительству» Триполи боевики, незаконно арестовали и более года удерживают в какой-то частной тюрьме, нет», — объяснил Сергей Вострецов.

Любые данные об удерживаемых в Ливии ученых необходимо сообщать в профильные ведомства РФ

Также эксперт согласился с главой ФЗНЦ по поводу того, что любую информацию о заточенных в «Митиге» гражданах РФ необходимо предоставлять сотрудникам Федеральной службы безопасности и в другие профильные ведомства. В первую очередь это касается журналистов, которые освещают ливийский конфликт, а также следят за развитием истории с похищением Шугалея и Суэйфана.

«Вообще непонятно, что ПНС пытается сделать и кому это «правительство» что доказывает. Там отсутствует какая-либо логика. Я полностью согласен с Александром Малькевичем и позицией Фонда защиты национальных ценностей по данному вопросу. И, разумеется, если в российских СМИ вдруг появляется информация о судьбе наших сограждан со ссылкой на местный источник, то журналисты обязаны передать все, что они знают в специальные службы, которые занимаются подобными вопросами. В ФСБ и другие компетентные органы», — подчеркнул депутат.

Помимо этого, он заявил, что попытки ПНС оправдать незаконное удержание иностранных граждан в нечеловеческих условиях, которые официально прибыли в Ливию и не нарушали местный закон, не выдерживают критики и проверки фактами. Более года россиян не отпускают домой к семьям и содержат в частной тюрьме без предъявления официального обвинения, напомнил эксперт.

«Правительство» Сарраджа пытается легитимировать собственные преступления с помощью вбросов в СМИ

По мнению политика, все вбросы триполитанских властей в СМИ используются для того, чтобы скрыть собственные нарушения международного законодательства и прав человека. Напомним, ранее ПНС выступило с новым обвинением в адрес Шугалея и Суэйфана, якобы они занимались общественной деятельностью, что априори не является преступлением, а также посещали неназванные закрытые территории. Однако в ливийском законе не прописано никакого разделения страны на «закрытую» и «открытую» местность.