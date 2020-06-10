Отец «пьяного мальчика» потребовал максимального наказания для Ефремова

Актер Михаил Ефремов должен быть наказан по максимальной строгости закона и сесть в тюрьму. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил Роман Шимко, отец шестилетнего Алеши, который погиб под колесами автомобиля в подмосковной Балашихе в 2017 году.

Через некоторое время после гибели ребенка судмедэксперт Михаил Клейменов «нашел» в его крови 2,7 промилле алкоголя, за что впоследствии получил 10 месяцев исправительных работ. Тот вопиющий случай показал, как даже в однозначной ситуации следствие может быть направлено по ложному пути.

«Когда Ефремов пил и садился за руль, он должен был осознавать всю ответственность. Он убил человека, — подчеркнул Роман Шимко. — Человеческая жизнь — выше всего, несмотря на все заслуги Ефремова как актера. Он просто должен понести наказание по всей строгости закона. Наказание за жизнь человека должно быть максимальное».

Судебно-психологическая экспертиза, в случае ее назначения для Ефремова, может выгородить его и избавить от тюрьмы, допустил собеседник ФАН.

«Я не знаю, чего они хотят добиться от этой экспертизы, но проскальзывает мнение, что он частенько уходит в запои. И вероятно, его попытаются отмазать этой экспертизой, отправить на лечение», — заметил Роман.

Отец погибшего мальчика согласился, что в деле Ефремова есть аналогия с делом Ольги Алисовой, задавившей Алешу.

«Аналогия с делом той женщины есть. Потому что статья 264, с разными пунктами: 1, 2, 3 — это узаконенное убийство в России. Можно сбить человека на машине, представить все это как «по неосторожности» и не понести за это никакого наказания!» — возмутился собеседник ФАН.

Смертельное ДТП, устроенное Ефремовым, не было «убийством по неосторожности», поскольку актер сел пьяным за руль, уверен Роман. И в целом, по его словам, статью 264 нужно пересмотреть в сторону ужесточения и давать по ней другие сроки.

«Надо исключить условное наказание, домашний арест, штрафы, компенсации. В любом случае: сбил за рулем — это убийство. Такой человек должен сидеть в тюрьме», — резюмировал Роман Шимко.

Напомним, что в ночь на 9 июня актер театра и кино Михаил Ефремов, управляя автомобилем в состоянии сильного алкогольного опьянения, вылетел на встречную полосу на Садовом кольце Москвы и врезался с фургоном. В результате лобового столкновения водитель фургона Сергей Захаров получил тяжелые травмы и через несколько часов скончался в больнице от внутреннего кровотечения.

После резонансного ДТП некоторые представители творческой интеллигенции, оппозиционные политики и либеральные СМИ попытались оправдать Ефремова, списав аварию на коррупцию в стране, неудовлетворительное состояние дороги, происки спецслужб и тяжелую жизнь актера.