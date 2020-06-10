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Отец «пьяного мальчика» потребовал максимального наказания для Ефремова

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Отец «пьяного мальчика» потребовал максимального наказания для Ефремова

Актер Михаил Ефремов должен быть наказан по максимальной строгости закона и сесть в тюрьму. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил Роман Шимко, отец шестилетнего Алеши, который погиб под колесами автомобиля в подмосковной Балашихе в 2017 году.

Через некоторое время после гибели ребенка судмедэксперт Михаил Клейменов «нашел» в его крови 2,7 промилле алкоголя, за что впоследствии получил 10 месяцев исправительных работ. Тот вопиющий случай показал, как даже в однозначной ситуации следствие может быть направлено по ложному пути.

«Когда Ефремов пил и садился за руль, он должен был осознавать всю ответственность. Он убил человека, — подчеркнул Роман Шимко. — Человеческая жизнь — выше всего, несмотря на все заслуги Ефремова как актера. Он просто должен понести наказание по всей строгости закона. Наказание за жизнь человека должно быть максимальное».

Отец «пьяного мальчика» потребовал максимального наказания для Ефремова

Судебно-психологическая экспертиза, в случае ее назначения для Ефремова, может выгородить его и избавить от тюрьмы, допустил собеседник ФАН.

«Я не знаю, чего они хотят добиться от этой экспертизы, но проскальзывает мнение, что он частенько уходит в запои. И вероятно, его попытаются отмазать этой экспертизой, отправить на лечение», — заметил Роман.

Отец погибшего мальчика согласился, что в деле Ефремова есть аналогия с делом Ольги Алисовой, задавившей Алешу.

«Аналогия с делом той женщины есть. Потому что статья 264, с разными пунктами: 1, 2, 3 — это узаконенное убийство в России. Можно сбить человека на машине, представить все это как «по неосторожности» и не понести за это никакого наказания!» — возмутился собеседник ФАН.

Отец «пьяного мальчика» потребовал максимального наказания для Ефремова

Смертельное ДТП, устроенное Ефремовым, не было «убийством по неосторожности», поскольку актер сел пьяным за руль, уверен Роман. И в целом, по его словам, статью 264 нужно пересмотреть в сторону ужесточения и давать по ней другие сроки.

«Надо исключить условное наказание, домашний арест, штрафы, компенсации. В любом случае: сбил за рулем — это убийство. Такой человек должен сидеть в тюрьме», — резюмировал Роман Шимко.

Напомним, что в ночь на 9 июня актер театра и кино Михаил Ефремов, управляя автомобилем в состоянии сильного алкогольного опьянения, вылетел на встречную полосу на Садовом кольце Москвы и врезался с фургоном. В результате лобового столкновения водитель фургона Сергей Захаров получил тяжелые травмы и через несколько часов скончался в больнице от внутреннего кровотечения.

После резонансного ДТП некоторые представители творческой интеллигенции, оппозиционные политики и либеральные СМИ попытались оправдать Ефремова, списав аварию на коррупцию в стране, неудовлетворительное состояние дороги, происки спецслужб и тяжелую жизнь актера.

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