Экологи сообщили об ухудшении ситуации на Байкале

Российские экологи бьют тревогу: ситуация на озере Байкал продолжает ухудшаться быстрыми темпами. Кристально-прозрачная вода заболачивается, а из-под здания бывшего целлюлозного комбината и с кораблей в озеро стекают вредные вещества. Что происходит с самым глубоким озером на планете сейчас и как его спасти — эти вопросы обсуждали на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот». Для тех, Кто пропустил эфир, редакция Федерального агентства новостей подготовила обзор мнений экспертов.

Озеро Байкал, расположенное в южной части Сибири, является крупнейшим природным резервуаром пресной воды. Его глубина достигает 1,6 тысячи метров. Флора и фауна озера Байкал и его прибрежной территории уникальны, но человечество собственными руками ставит их под угрозу исчезновения. Об этом рассказала руководитель проекта «Сохранение озера Байкал», эксперт общественного совета Минприроды России Екатерина Удеревская.

«Угроза есть. Была проблема сокращения водоохранной зоны. Причем это происходило в то время, когда в ЮНЕСКО ставился вопрос об изменении статуса Байкала с «всемирного наследия» на «всемирное наследие, находящееся в опасности». С 2011 года ситуация резко ухудшается <…> происходит заболачивание», — сказала Екатерина Удеревская.

Частично проблема связана с глобальным потеплением, но корни всех бед — сточные воды, убеждены экологи. На побережье Байкала расположены десятки населенных пунктов и туристические базы, счет которых уже перевалил за тысячу, отметила Удеревская. При этом очистных сооружений всего 27. Прокурорская проверка показала, что ни одно из них не справляется со своей задачей.

«Нужны современные очистные сооружения. Сейчас есть нацпроект «Экология», есть федеральная программа, и здесь предусмотрено выделение денег на это», — сказала Екатерина Удеревская.

Сейчас остается открытым вопрос — что делать с водным транспортом, который ходит по Байкалу. Единственный пункт приема сточных вод и отходов с судов — порт «Байкал», но его возможностей не хватает.

«Корабли уходят в рейсы надолго, на них надо устанавливать судовые очистные сооружения», — призвала Екатерина Удеревская.

Но главная головная боль экологов, занимающихся проблемой Байкала, — бывший целлюлозно-бумажный комбинат. Предприятие было запущено в 1966 году. В 2013-м его закрыли, но урон, который нанесло производство окружающей среде, никуда не делся. Экологи предрекают экологическую катастрофу озеру, если проблема так и не найдет своего решения.

«ЦБК сейчас не работает, но нужно решать проблему с отходами, которые хранятся там с начала работы комбината, а это еще советские времена. За 30 лет накопились отходы, которые могут вытечь в Байкал. За все время эта проблема не была решена. Если отходы попадут в озеро, погибнет его фауна», — сказала Екатерина Удеревская.

Что об этом думают в Госдуме

Российские парламентарии знают о проблеме озера Байкал. Председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев отметил, что решить вопросы, связанные с охраной озера, крайне сложно из-за имеющихся противоречий.

«То, что озеро тонет в фекалиях, — это, слава богу, некоторое преувеличение. Но если ничего не делать, мы и до этого можем дойти. Ситуация, на самом деле, очень противоречивая. Как это ни парадоксально, на загрязнение озера очень сильно влияет природоохранное законодательство. В свое время было очень правильное решение: принять закон об охране озера Байкал, придать статус территории, которая охраняется ЮНЕСКО. В результате было принято очень много норм, которые могли быть реализованы, если бы вокруг Байкала не было ничего. Но там есть несколько десятков населенных пунктов, более 100 тысяч человек проживает. Не говоря уже о том, что озеро является местом притяжения туристов из России и из других стран», — сказал парламентарий.

Невозможность исполнения природоохранных норм приводит к тому, что люди их просто игнорируют. Николаев отметил: экологи, которые ратуют за усиление охраны озера, зачастую не знают, как устроена жизнь в регионе.

«Из-за того, что невозможно даже местным соблюдать эти законы, они вообще не учитываются. Уже на протяжении многих лет идет битва, чтобы ослабить этот охранный статус. Здесь встречаются разные абсолютно точки зрения. Экологи говорят: «Что вы делаете?! Вы угробите озеро, если отступите от этих норм». А есть местное население, которое говорит: «Вы тут приезжайте к нам, поживите, а потом про нормы говорите», — объяснил депутат.

Именно действующие охранные нормы не позволяют разобраться с «наследием» ЦБК. Николай Николаев рассказал, как депутаты пытаются найти решение проблемы.