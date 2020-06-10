Политолог Родионов предрек голодные бунты по всей Украине

Киев не смущает, что условия МВФ просто беспрецедентно кабальные. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.

Новый кредит

Международный валютный фонд (МВФ) одобрил Киеву новую программу поддержки на 18 месяцев. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Первый транш в размере 2,1 млрд долларов Киев ожидает уже в этом месяце. Средства будут направлены в государственный бюджет для поддержки экономики и помощи людям — по крайней мере, так уверяют украинские власти.

«Совет директоров МВФ одобрил программу Stand-by для Украины общим объемом 5 млрд долларов. Программа рассчитана на полтора года… Первый транш в размере 2,1 млрд долларов мы ожидаем уже в этом месяце. Средства будут направлены в государственный бюджет для поддержки экономики и помощи людям», — заявил Шмыгаль.

«Лед тронулся»

Как отметил Дмитрий Родионов, украинские власти выполнили все требования МВФ и получили «заслуженный пряник». В первую очередь речь идет о законе, разрешающем продажу земли. Запад его давно проталкивает, но бывший президент Украины Петр Порошенко на это не решался, и это было одной из причин, почему поставили на Владимира Зеленского.

«Зеленский сразу пообещал выполнить это требование. Второе требование — это «банковский» или «антиколомойский» закон, на принятие которого долго не решался сам Зеленский, чтобы не вступать в конфликт со своим покровителем. Но лед в итоге тронулся. Зеленского не смущает, что условия МВФ просто беспрецедентно кабальные. Даже глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия на днях назвал их просто неприемлемыми. И что?» — заметил Дмитрий Родионов.

Эксперт обратил внимание, что украинские власти прямым текстом говорят, что деньги очень нужны, чтобы отдавать прежние долги. Даже не на развитие.

«Просто, чтобы старые долги отдавать! Это финиш. И это петля на шее, которая будет затягиваться все больше и больше, пока населению просто нечем станет дышать. Новые поколения будут рождаться с растущими долгами, и рано или поздно это может привести к взрыву, к открытым бунтам. Но нынешней власти до этого нет дела. Они не только временщики, но и бессловесные проводники интересов Запада. Своих интересов у них нет. Для этого их и поставили. Впрочем, возможно, я погорячился, что взрыв может произойти через одно-два поколения», — добавил Дмитрий Родионов.

Эксперт напомнил, что сегодня директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева осторожно заикнулась о рисках и неопределенности, которые ждут Украину в связи с новой программой помощи и глобальным спадом мировой экономики.

«Учитывая нынешний кризис, который слабой экономике Украины и без долгов было бы тяжело пережить, может так получиться, что уже совсем в скором будущем украинцам не то что долги отдавать нечем будет, а жрать будет нечего. И в этом случае властям, принимающим решение о выполнении новых требований финансового террориста, коим является МВФ, хорошо бы заранее подумать, куда они будут бежать, когда в стране начнутся голодные бунты», — заключил Дмитрий Родионов.

Ранее совет управляющих Международного валютного фонда одобрил на полгода отсрочку по обслуживанию долга для 25 стран в связи с пандемией нового типа коронавируса. Но Украины среди них не оказалось.