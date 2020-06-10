Посольство Украины во Франции обиделось на Danone за рекламу с Пореченковым

Москва, 10 июня. Украинское диппредставительство во Франции выразило протест по поводу рекламы йогурта Actimel, в которой снялся российский актер Михаил Пореченков. Заявление посольства опубликовано на его странице в Twitter.

Украинские дипломаты призвали французскую компанию Danon к ответственности.

«Большой бизнес должен быть ответственным. Коммерческая целесообразность не повод забывать о нравственности. Danone Russia приглашает прихвостня кремлевских террористов Пореченкова, который в 2014 щеголял тем, как стрелял по украинцам на Донбассе и поддержал аннексию Крыма, рекламировать свой йогурт. Вкусно?» — написал посол Украины во Франции Олег Шамшур.

Офис Danone на Украине уже заявил, что не может влиять на рекламную политику компании в других странах.

Великий бізнес має бути відповідальним. Комерційна доцільність не привід забувати про моральність.@Danone запрошує ????????посіпаку кремлівських терористів Пореченкова, який у 2014 хизувався,як стріляв по українцям на Донбасі та підтримав анексію Криму, рекламувати свій йогурт. Смакує? pic.twitter.com/8wJaTTGuKX — Shamshur Oleh (@Shamshur_O) June 9, 2020

«Нам очень обидно по поводу сложившейся ситуации вокруг рекламы, транслируемой в российском медийном пространстве», — отметили представители офиса.

Пореченков в 2014 году посетил Донецкую народную республику. Позже в Сети появилось видео, в котором актер стреляет из пулемета в аэропорту Донецка. Артист пояснил, что кадры были постановочными, а стрельба велась холостыми патронами. Несмотря на это, Служба безопасности Украины обвинила Пореченкова в терроризме и объявила его в розыск.

Власти Украины регулярно совершают выпады в адрес России, озвучивая фейковые обвинения. Антироссийская пропаганда Киева направлена на разрыв экономических, политических и культурных связей между странами.