Порошенко официально стал подозреваемым по уголовному делу о назначениях в СВР

Киев, 10 июня. Бывший президент Украины Петр Порошенко официально признан подозреваемым по уголовному делу о назначениях в Службе внешней разведки (СВР). Об этом сообщил начальник второго отдела Государственного бюро расследований (ГБР) Вадим Приймачок.

«В помещении центрального аппарата Госбюро расследований Петру Порошенко следователями ГБР было вручено письменное сообщение о подозрении в уголовном производстве», — рассказал представитель ГБР.

По данным следствия, Порошенко побудил действующего главу СВР к превышению служебных полномочий. Экс-глава Украины вынудил назначить Сергея Семочко заместителем главы СВР. Следователи будут ходатайствовать об избрании меры пресечения.

Адвокаты Порошено отказались получать сообщение о подозрении, момент попал на видео. По словам адвоката Порошенко Ильи Новикова, документ должна вручать генпрокурор Ирина Венедиктова, вместо этого сообщение передал работник ее офиса, сообщает телеканал «360».

В среду Порошенко явился в ГБР на допрос по делу о незаконном перемещении картин через государственную границу, пишет «Царьград». Лидер «Евросолидарности» выразил уверенность, что ГБР закроет дело и извинится перед ним за необоснованные обвинения.