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Французский дипломат: Турция становится угрозой для Европы

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Французский дипломат: Турция становится угрозой для Европы

Триполи, 10 июня. Со ссылкой на французский дипломатический источник Libya 24 сообщает, что европейские политики считают вмешательство Турции в Ливию угрозой европейской безопасности.

Наша редакция не раз публиковала информацию о причастности Турции к ливийским событиям. Анкара поставляет вооружение незаконным властям Триполи, включая танки, бронетранспортеры и ударные БПЛА. Кроме того, Турция практически в открытую перебрасывает из Сирии террористов разгромленного там, в первую очередь усилиями ВКС РФ, ИГИЛ1 (запрещено в РФ). Не последними являются преступления в области политического преследования. Так, турецкая разведка и подконтрольные ей террористы занимаются на оккупированных территориях уничтожением неугодных политиков, местных племенных вождей, несогласных граждан.

Источник Libya 24 заявил, что опасность от турецкой интервенции в Ливию приближается к берегам Европы, отмечая, что такое положение дел не отвечает интересам европейской стабильности.

Издание добавляет, что Турция поддерживает силы ПНС в атаках на армию фельдмаршала Хафтара, подчеркнув, что, если бы не поддержка Турции, ПНС не продвинулось бы ни на дюйм.

Французский дипломат: Турция становится угрозой для Европы

Заявление французской дипломатии спровоцировала публикация на сайте Bulgarian Military. Болгарское издание со ссылкой на турецкие источники показало, что Анкара отправила фрегат третьего класса в ливийские территориальные воды. Его целью, по словам источников, является поддержка террористических группировок ПНС против армии ЛНА во время сражений в районе Сирта.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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