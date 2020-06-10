Французский дипломат: Турция становится угрозой для Европы

Триполи, 10 июня. Со ссылкой на французский дипломатический источник Libya 24 сообщает, что европейские политики считают вмешательство Турции в Ливию угрозой европейской безопасности.

Наша редакция не раз публиковала информацию о причастности Турции к ливийским событиям. Анкара поставляет вооружение незаконным властям Триполи, включая танки, бронетранспортеры и ударные БПЛА. Кроме того, Турция практически в открытую перебрасывает из Сирии террористов разгромленного там, в первую очередь усилиями ВКС РФ, ИГИЛ1 (запрещено в РФ). Не последними являются преступления в области политического преследования. Так, турецкая разведка и подконтрольные ей террористы занимаются на оккупированных территориях уничтожением неугодных политиков, местных племенных вождей, несогласных граждан.

Источник Libya 24 заявил, что опасность от турецкой интервенции в Ливию приближается к берегам Европы, отмечая, что такое положение дел не отвечает интересам европейской стабильности.

Издание добавляет, что Турция поддерживает силы ПНС в атаках на армию фельдмаршала Хафтара, подчеркнув, что, если бы не поддержка Турции, ПНС не продвинулось бы ни на дюйм.

Заявление французской дипломатии спровоцировала публикация на сайте Bulgarian Military. Болгарское издание со ссылкой на турецкие источники показало, что Анкара отправила фрегат третьего класса в ливийские территориальные воды. Его целью, по словам источников, является поддержка террористических группировок ПНС против армии ЛНА во время сражений в районе Сирта.

1 Организация запрещена на территории РФ.