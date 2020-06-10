Депутат Федоров объяснил, почему Запад попытается сорвать голосование по Конституции РФ

Депутат Госдумы Евгений Федоров заявил, что всенародное голосование по поправкам в Конституцию РФ — это волеизъявление народа, который не хочет жить по указке иностранных государств. Поэтому так важно провести это голосование организованно и в намеченные сроки, отмечает политик. Так Федоров прокомментировал предупреждение секретаря Совета Безопасности РФ Николая Патрушева, который рассказал, что Запад всеми силами пытается дестабилизировать обстановку в России перед голосованием по поправкам в Конституцию РФ, а также перед единым днем голосования осенью.

По словам Федорова, к предупреждениям Николая Патрушева следует относиться крайне серьезно, нужно быть готовыми к тому, что Запад обязательно попытается сорвать голосование по изменениям в российскую конституцию.

«Наш Совбез — это мощная аналитическая база, к их предупреждениям нужно относиться со всей серьезностью, — отметил Евгений Федоров в комментарии Федеральному агентству новостей. — Патрушев предупреждает об очень важных вещах. О чем вообще идет речь, когда мы говорим о всенародном голосовании по конституции? Это в первую очередь вопрос власти. Кому она должна принадлежать в нашей стране? Иностранным организациям? Олигархам? Или суверенному российскому народу? Именно так ставил вопрос [президент России] Владимир Владимирович Путин в своем послании Федеральному собранию».

В ходе всенародного голосования граждане России смогут подтвердить выбор в пользу суверенитета, территориальной целостности, нерушимости границ нашей страны, приверженности нашим ценностям и духовно-нравственному выбору, подчеркнул Федоров.

«Этот выбор будет определять порядок всей нашей жизни. У нас есть возможность сделать окончательный выбор и решить, кто определяет будущее России — иностранцы или мы сами. Вопрос стоит именно так. Запад, Соединенные Штаты, различные иностранные организации, естественно, против того, чтобы власть в России принадлежала российскому народу, а не им. Западные структуры боятся, что эта власть окончательно уплывет у них из рук. Естественно, они этого не хотят. А как они могут бороться? Только пытаясь дестабилизировать ситуацию в России. Патрушев правильно предупредил, что со стороны Запада будут удары, которым мы должны противостоять, что борьба никогда не бывает халявой. К этому надо быть готовыми», — подчеркнул Евгений Федоров.

Ранее Николай Патрушев в интервью газете «Аргументы и факты» заявил, что в преддверии голосования по конституции ожидается активизация работы в России западных структур. Это будет делаться, в том числе в российских регионах, руками некоммерческих неправительственных организаций, которые планируют провоцировать там националистические и сепаратистские настроения.

Всенародное голосование по изменениям в Конституцию РФ состоится 1 июля. Предварительное голосование начнется за неделю до этого дня. В двух регионах, в том числе в Москве, проголосовать можно будет удаленно, зарегистрировавшись через портал госуслуг.

Согласно данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 67% россиян намерены принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ. 61% респондентов заявил, что готов проголосовать за поправки. 21% опрошенных намерен голосовать против, остальные еще не определились.

14% участников опроса заявили, что не намерены участвовать во всенародном голосовании, 17% россиян пока не определились в этом вопросе.