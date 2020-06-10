В Совфеде объяснили русофобией очередной виток в деле о крушении MH17

Москва, 10 июня. Решение бездоказательно обвинять Россию в деле о крушении малайзийского Boeing-777 (рейс MH17) принято давно и целиком построено на русофобии, подчеркнул член Совета Федерации Сергей Цеков.

Прокуратура Нидерландов ранее отвергла причастность Украины к крушению рейса MH17 в небе над Донбассом. В ведомстве заявили, что нет никакой информации о нахождении украинской системы «Бук» в этом районе 17 июля 2014 года, когда произошла трагедия.

Как отметил Цеков, Совместная следственная группа (ССГ) под руководством Нидерландов таким очередным витком в деле о крушении самолета продолжает голословно обвинять российскую сторону. Следователи упорно игнорируют представленные Москвой доказательства: данные с радаров, а также документы, свидетельствующие о том, что ракета, поразившая Boeing-777, принадлежала Украине и пущена с подконтрольной Киеву территории.

Сенатор объяснил такое поведение русофобией и даже русоненавистничеством.

«Они не просто нас боятся, они нас ненавидят. Они изначально приняли решение обвинять Россию и поддерживать то, что происходит на Украине», — цитирует его iReactor.

Цеков констатировал, что принятие стороны России в этом деле было бы из ряда вон выходящим событием.

Напомним, что лайнер Boeing-777 следовал по маршруту из Амстердама в Куала-Лумпур, на его борту находились 298 человек, все они погибли. Международная группа следователей установила, что самолет сбили из зенитно-ракетного комплекса «Бук».

ССГ проигнорировала представленные Москвой данные, согласно которым ракета, которая сбила Boeing, была произведена в 1986 году и отправлена в воинскую часть Украинской ССР. После этого она обратно в Россию не вывозилась. Соответствующую информацию представило в сентябре 2018 года Минобороны России. Ведомство обнародовало документы с грифом «совершенно секретно».

Москву за шесть лет так и не допустили к участию в расследовании, из-за чего, как заметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Россия не может считать объективными результаты такого следствия.