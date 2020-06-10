Анкара сообщила о продолжении агрессии в Ливии, отклонив «Каирскую декларацию»

Анкара, 10 июня. Турция выступила против перемирия в Ливии, отклонив «Каирскую декларацию». Подробности со ссылкой на заявление главы МИД Мевлюта Чавушоглу сообщает газета Hurriyet.

В субботу, 6 июня, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси принял в Каире делегацию из Ливии, в состав которой вошли председатель Палаты представителей Агила Салех и главнокомандующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар. В ходе переговоров участники встречи сошлись во мнении, что единственный путь урегулирования ливийского кризиса — политический. Стороны подписали «Каирскую декларацию», призвав прекратить любые боевые действия в стране, возобновить переговоры военного комитета в формате «5+5», выдвинув инициативы по стабилизации ситуации в Ливии и напомнив, что все процессы должны проходить при участии международного сообщества. Документ получил поддержку России, Европейского союза и ряда арабских государств.

Анкара, открыто вмешивающаяся во внутриливийский конфликт на стороне террористов так называемого Правительства национального согласия (ПНС), проигнорировала призывы к деэскалации кризиса и отвергла предложенное в Каире перемирие. Тем самым режим Реджепа Тайипа Эрдогана подтвердил, что он не намерен отказываться от агрессии в североафриканской стране.

«Усилия по прекращению огня в Каире были «мертворожденными». Если соглашение о прекращении огня должно быть подписано, это должно быть сделано на платформе, которая объединяет всех», — сказал Мевлют Чавушоглу.

Министр добавил, что призывы к перемирию не кажутся искренними и правдоподобными.

«Наша сторона откровенно заявила, что мы считаем «Каирскую декларацию» неправильной, нереалистичной и неискренней, поэтому мы не будем ее поддерживать. В ближайшие дни у нас снова будут переговоры с Россией по Ливии», — отметил глава внешнеполитического ведомства.

Заявление главы МИД Турции прозвучало на фоне непрекращающихся поставок оружия и переброски сирийских наемников в Ливию. Ранее был определен турецкий грузовой корабль, который выполняет рейсы по поставкам тяжелых вооружений из Стамбула в Мисурату, находящуюся под контролем боевиков ПНС.