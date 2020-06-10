Ефремов не будет обжаловать домашний арест. События дня. ФАН-ТВ

Ефремов не будет обжаловать меру пресечения
Михаил Ефремов не будет обжаловать решение о домашнем аресте. Мера пресечения сроком на два месяца была избрана Таганским судом после пьяного ДТП, в котором погиб человек. В первую же ночь известный артист нарушил условия подписки о невыезде. Теперь прокуратура возьмет на контроль не только соблюдение им режима домашнего ареста, но и работу должностных лиц, ответственных за это. На время расследования Ефремову запрещено покидать место жительства, общаться со СМИ, пользоваться средствами связи и интернетом, отправлять корреспонденцию. Общение допускается только с близкими родственниками и правоохранителями. Представители ФСИН также отметили, что будут использоваться технические способы контроля, вероятно, речь о классическом браслете слежения. Кроме того, актера планируют отправить на комплексную психолого-психиатрическую экспертизу, а его автомобиль (Jeep Grand Cherokee) – на техническую. Чтобы исключить версию о неисправности автомобиля.
В Москве скончался писатель-сатирик Анатолий Трушкин
В Московской больнице сегодня на 79-м году жизни скончался известный сатирик Анатолий Трушкин. Его госпитализировали с тяжелой формой COVID-19 месяц назад. Тогда писатель еще мог общаться с прессой и рассказывал журналистам о своем самочувствии. Врачи не делали прогнозов, но все же надеялись на улучшения. Трушкин был подключен к аппарату ИВЛ и последнее время находился в отделении реанимации, однако спасти его не удалось. Напомним, он был членом Союза юмористов России, дважды удостаивался премии «Золотой теленок», сам выступал на сцене и писал сценарии для таких знаменитостей, как Михаил Евдокимов, Ефим Шифрин, Владимир Винокур и многие другие.
В России снижается темп распространения COVID-19
Распространение коронавируса заметно пошло на спад. Сегодняшние показатели сравнялись с апрельскими, когда эпидемия в нашей стране только начиналась. За последние сутки в Москве выявлено полторы тысячи (1572) новых случаев. Последний раз такое число было зафиксировано 16 апреля. По всей России на 10 июня зарегистрировано менее 8,5 тысяч (8 404) пациентов с положительным результатом теста на COVID-19. При этом режим самоизоляции отменен в большинстве регионов, практически во всех городах приступили к постепенному снятию ограничительных мер.
Военные ЗВО восстанавливают мост через Колу
Железнодорожные и инженерные войска Западного округа продолжают работу в Мурманской области. Их задача — восстановить сообщение поездов по маршруту Санкт-Петербург — Кола — Мурманск. На прошлой неделе мост через реку Кола обрушился вместе с железной дорогой. В распоряжении Федерального агентства новостей появились кадры с места. Сегодня там задействованы 40 единиц спецтехники и более 100 военнослужащих.
«Отдельный железнодорожный батальон механизации Западного военного округа продолжает выполнять задачи по строительству обхода разрушенного железнодорожного моста через реку Кола с целью восстановления прерванного движения поездов до станции Мурманск», — заявляет начальник железнодорожных войск ЗВО Вадим Фурманов.
На берег доставлено 2000 кубометров щебня, инженеры уже произвели уплотнение грунта на два километра. Сроки полного восстановления сообщения пока не названы, но работы ведутся максимально оперативно. Поручение специалистам ЗВО дали Владимир Путин и Сергей Шойгу.