Ефремов не будет обжаловать домашний арест. События дня. ФАН-ТВ

Ефремов не будет обжаловать меру пресечения Михаил Ефремов не будет обжаловать решение о домашнем аресте. Мера пресечения сроком на два месяца была избрана Таганским судом после пьяного ДТП, в котором погиб человек. В первую же ночь известный артист нарушил условия подписки о невыезде. Теперь прокуратура возьмет на контроль не только соблюдение им режима домашнего ареста, но и работу должностных лиц, ответственных за это. На время расследования Ефремову запрещено покидать место жительства, общаться со СМИ, пользоваться средствами связи и интернетом, отправлять корреспонденцию. Общение допускается только с близкими родственниками и правоохранителями. Представители ФСИН также отметили, что будут использоваться технические способы контроля, вероятно, речь о классическом браслете слежения. Кроме того, актера планируют отправить на комплексную психолого-психиатрическую экспертизу, а его автомобиль (Jeep Grand Cherokee) – на техническую. Чтобы исключить версию о неисправности автомобиля.

В Москве скончался писатель-сатирик Анатолий Трушкин В Московской больнице сегодня на 79-м году жизни скончался известный сатирик Анатолий Трушкин. Его госпитализировали с тяжелой формой COVID-19 месяц назад. Тогда писатель еще мог общаться с прессой и рассказывал журналистам о своем самочувствии. Врачи не делали прогнозов, но все же надеялись на улучшения. Трушкин был подключен к аппарату ИВЛ и последнее время находился в отделении реанимации, однако спасти его не удалось. Напомним, он был членом Союза юмористов России, дважды удостаивался премии «Золотой теленок», сам выступал на сцене и писал сценарии для таких знаменитостей, как Михаил Евдокимов, Ефим Шифрин, Владимир Винокур и многие другие.

В России снижается темп распространения COVID-19 Распространение коронавируса заметно пошло на спад. Сегодняшние показатели сравнялись с апрельскими, когда эпидемия в нашей стране только начиналась. За последние сутки в Москве выявлено полторы тысячи (1572) новых случаев. Последний раз такое число было зафиксировано 16 апреля. По всей России на 10 июня зарегистрировано менее 8,5 тысяч (8 404) пациентов с положительным результатом теста на COVID-19. При этом режим самоизоляции отменен в большинстве регионов, практически во всех городах приступили к постепенному снятию ограничительных мер.