Латынину вызвали в СК из-за ложной информации о COVID-19 на «Эхе Москвы»

Москва, 10 июня. Журналистку Юлию Латынину вызвали в Следственный комитет (СК) из-за апрельского эфира на антироссийском «Эхе Москвы», где она зачитала письмо медиков о якобы неготовности регионов РФ к борьбе с COVID-19. Об этом Федеральному агентству новостей (ФАН) сообщил источник в правоохранительных органах.

«В Пресненский МРСО СУ по ЦАО ГСУ СК России по г. Москве поступил материал по факту распространения на радио «Эхо Москвы» ложной информации об обстоятельствах, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции», — рассказал источник ФАН.

27 апреля в СКР по Республике Татарстан зарегистрировали сообщение о преступлении, предусматриваемом ст. 207.1 УК РФ: о публичном распространении заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан.

Доследственная проверка показала, что первоисточником этих сведений стал пост в Twitter аффилированного с Алексеем Навальным «Альянса врачей» от 10 апреля. Автор публикации прикрепил к ней скриншот обращения «медиков», работающих в Нижнекамске, в котором сообщалось, что в городе есть «3 зараженных коронавирусом», «в больницах более тысячи пациентов с двусторонней пневмонией». Упоминались и другие недостоверные факты.

Утром 11 апреля администрация Нижнекамского района опровергла данные публикации. Там заявили, что указанное в посте не соответствует действительности. Однако это не помешало ведущей еженедельной программы «Код доступа» Латыниной в прямом эфире «Эха» зачитать «письмо-обращение врачей Нижнекамска», пересланное ей главой «Альянса врачей» Анастасией Васильевой.

Латынина использовала письмо в попытке доказать, что региональные власти, в том числе в Татарстане, замалчивают реальную ситуацию с эпидемией и не готовы к борьбе с инфекцией.

На деле в Нижнекамске и Нижнекамском муниципальном районе РТ, по данным на 10 и 11 апреля, не было зарегистрировано ни одного случая коронавирусной инфекции. Кроме того, в Нижнекамске нет медучреждения с наименованием «БСМП» и членов скандально известного «Альянса врачей».

Оппозиционно настроенное «Эхо Москвы» и ранее уличалось в тиражировании фейков о коронавирусе. Период распространения инфекции оказался удобным инструментом для оппозиции и либеральных СМИ. Один из информационных вбросов был связан с якобы продажей медицинских масок из китайской гуманитарной помощи. Эта попытка внушить общественности ложную информацию завершилась для СМИ уголовным делом.

Еще одним примером распространения фейков на «Эхе» стала статья члена КПРФ Валерия Рашкина о коронавирусе, опубликованная на сайте издания. В ней коммунист критиковал меры, принятые российскими властями против распространения COVID-19, ссылаясь на «информацию в Сетях», и привел сразу три фейка: о «душераздирающих кадрах» с похорон людей, скончавшихся от коронавируса, о «волнах самоубийств» среди врачей и «липовых справках с диагнозом COVID-19».