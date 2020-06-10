В отношении Ефремова составили два протокола за пьяное вождение

Москва, 10 июня. Полицейские оформили два административных протокола в отношении актера Михаила Ефремова, с участием которого произошло смертельное ДТП в Москве. Артист был привлечен к административной ответственности еще до возбуждения уголовного дела, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Протоколы были составлены на месте происшествия по части 4 статьи 12.15 («Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона») и части 1 статьи 12.8 КоАП РФ («Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения»).

Напомним, вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве Михаил Ефремов устроил смертельное ДТП, выехав на встречную полосу. В результате столкновения погиб водитель автофургона. Результаты медосвидетельствования подтвердили наличие в организме актера большого количества алкоголя, а также наркотических средств.

В отношении артиста возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»), ему грозит до 12 лет лишения свободы, сообщает РИАМО.

Ранее стало известно, что Ефремов и его защита решили не обжаловать меру пресечения в виде домашнего ареста, передает Федеральное агентство новостей.