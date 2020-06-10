Руководство ТЭЦ-3 задержано по делу об аварии в Норильске

Норильск, 10 июня. Правоохранители задержали руководство ТЭЦ-3 АО «НТЭК» по подозрению в нарушении правил безопасности эксплуатации оборудования, что повлекло за собой аварию. Об этом сообщается на сайте СК РФ.

Следственные органы продолжают расследование уголовного дела после разлива 21 тонн дизельного топлива в Норильске. По данным ведомства, резервуар, из которого разлилось топливо, нуждался в ремонте последние два года.

Комиссия ТЭЦ во главе с ее директором Павлом Смирновым, главным инженером Алексеем Степановым и замглавного инженера Юрием Кузнецовым разрешила использовать резервуар. Их задержали по статье 246 УК РФ.

В ближайшее время им предъявят обвинения и изберут меру пресечения.

Напомним, что ЧП произошло 29 мая, когда дизель попал в реку Амбарная, озеро и реку Пясино, впадающую в Карское море. Концентрация вредных веществ в воде превысила норму в 200 раз.

Ликвидировать последствия разлива могут в течение 160 дней. Экологи пока оценивают ущерб, причиненный окружающей среде региона.