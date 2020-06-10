Кремль назвал страны, подтвердившие участие в параде Победы

Москва, 10 июня. Парад Победы 24 июня пройдет с участием представителей Сербии, Хорватии и ряда стран постсоветского пространства. Об этом на брифинге рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, в Кремле ожидают ответа от «целого ряда» мировых лидеров.

«Есть подтверждение от Молдовы, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Сербии, Хорватии, Абхазии, Южной Осетии. Пока могу сказать о таких подтверждениях. Целый ряд лидеров получил приглашения, ожидаем ответа», — пояснил Песков.

Он также добавил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко пока не подтвердил своего участия в параде.