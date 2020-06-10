Памфилова: ЦИК информирует, а не агитирует за поправки к конституции

Москва, 10 июня. Центризбирком занимается информированием граждан о предстоящем общероссийском голосовании, а не агитацией. Об этом заявила глава комиссии Элла Памфилова на заседании ЦИК, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Что касается ЦИК и всей избирательной системы. Наша основная функция — максимальное информирование граждан и разъяснение, что собой представляют поправки. Все обвинения в адрес избирательной системы, что мы занимаемся агитацией, несостоятельны», — сказала она.

Глава ЦИК подчеркнула, что закон о поправке к конституции не регулирует агитацию, «но это не означает ее отсутствие в принципе».

«Все, что не запрещено, то разрешено. У нас гарантируется свобода слова, свобода выражения, каждый имеет право выражать свою позицию, что и активнейшим образом делают те, кто считает, что им нельзя агитировать, — добавила она. — Весь Интернет, все социальные сети — там преобладает их агитация негативная на грани фола иногда, вранья и лжи. Прекрасно агитируют против, и при этом плачутся, что они не могут агитировать».

Отметим, голосование за поправки к конституции пройдет с 25 июня по 1 июля. Решение провести голосование в течение недели позволит обеспечить безопасность граждан в условиях эпидемии коронавирусной инфекции. Финальный день голосования станет выходным.

Кроме того, Центризбирком одобрил проведение электронного голосования в Москве, а также в Нижегородской области в онлайн-формате. Россияне могут подать заявки на участие в электронном голосовании с 5 июня на портале «Госуслуг».