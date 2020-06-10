Песков объяснил, почему Зеленского не пригласили на парад Победы

Москва, 10 июня. Украина де-факто и во многом де-юре не является участницей СНГ и не выразила желание разделить радость от празднования Победы в Великой Отечественной войне. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, почему главу Украины Владимира Зеленского не пригласили на парад в Москву.

Официальный представитель Кремля заметил, что в ходе отправки приглашений акцент ставился на глав государств, входящих в СНГ.

«Есть также наши партнеры, которые выразили желание приехать, к нашей радости», — цитирует Пескова Федеральное агентство новостей.

Украина же, как отметил пресс-секретарь президента РФ, сделала уже несколько шагов по выходу из СНГ. Кроме того, она не заявляла о желании разделить радость праздника Победы.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин поручил провести военный парад в честь 75-летия Победы 24 июня. Праздничные мероприятия в этом году решили перенести из-за пандемии коронавируса. Глава государства напомнил, что именно 24 июня 1945 года состоялся легендарный, исторический парад победителей.

Военные парады пройдут в столице и других городах России. В торжественном мероприятии в Москве примут участие 225 единиц техники, 14 тысяч солдат и офицеров, а также военные расчеты из 19 государств.