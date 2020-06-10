Корнилов заявил, что прокуроры Нидерландов вывели Украину из-под удара по делу MH17

Совместная следственная группа (ССГ) и прокуратура Нидерландов «подгоняли» все доказательства под единственную «правильную версию» крушения самолета, чтобы исключить вину Украины в происшествии. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал политолог Владимир Корнилов.

Ранее голландские прокуроры заявили о том, что украинские военные якобы не могли сбить Boeing, летевший рейсом MH17, в небе над Донбассом в 2014 году.

«Нет никаких улик, указывающих на то, что самолет находился в радиусе, в котором его могли сбить украинские вооруженные силы», — заявил представитель обвинения во время суда в Гааге.

Прокурор Тейс Бергер подчеркнул, что при расследовании был проведен анализ возможного маршрута ЗРК «Бук», который закончился под населенным пунктом Первомайское.

«Именно по этим причинам еще в 2016 году Совместная следственная группа опубликовала отчет, в котором делается вывод о том, что MH17 сбит именно с этого места», — сказал он.

Представитель голландского обвинения добавил, что радары не фиксировали в момент крушения малайзийского лайнера полеты боевых самолетов или пуски ракет в этом районе. Однако отсутствие записи с радара, по словам Бергера, «не означает, что ракеты там не было».

Как заметил публицист Владимир Корнилов, есть очевидные факты, говорящие о противоречиях в заявлениях нидерландской прокуратуры и совместной следственной группы.

«Исходя из вчерашнего заседания суда в Гааге, практически все данные об отсутствии украинского военного самолета в воздухе и их «Буков» в зоне конфликта получены исключительно на основании заявлений Киева. Прокуроры не зафиксировали полетов авиации Украины в тот период, и Киев заверил, что их не было, предоставив график полетов своих военных самолетов. Вот и все доказательство, — заявил Корнилов в интервью ФАН. — Эти заявления Совместной следственной группы и принятие на веру голословных заявлений украинской стороны лишний раз свидетельствуют, что ССГ и голландские прокуроры занимались все эти годы исключительно тем, что подгоняли под единственную «правильную» версию тех трагических событий все остальные доказательства, умозаключения и документы. К сожалению, это не красит следователей и свидетельствует о том, что суд вряд ли вообще можно рассматривать как серьезный судебный процесс».

Правду об истинных деталях крушения малайзийского Boeing мир узнает очень нескоро, если это вообще произойдет, с сожалением отметил политолог.

«Не исключено, что это дело останется нерасследованным, как убийство [Джона] Кеннеди. Сколько десятилетий уже прошло, а полной правды мы до сих пор не знаем. Но в этом судебном шоу, которое затеяно в Голландии, не будет установлена истина, и это факт. В этом не приходится сомневаться хотя бы потому, что прокуратура вела себя так, чтобы отмести любые версии этой трагедии, выведя из-под удара украинскую сторону, которая виновна в том, что не закрыла воздушное пространство. Цель у них была одна — во всем обвинить Россию», — добавил Корнилов.

Напомним, трагедия с Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавшим рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, произошла в Донбассе в июле 2014 года. По предварительным данным, самолет был сбит ракетой из зенитного комплекса «Бук». Все 298 человек, находившиеся на борту самолета, погибли.

Для расследования обстоятельств крушения была создана Совместная следственная группа, которая практически сразу бездоказательно обвинила в случившемся Россию. Следствие считает, что ЗРК «Бук» принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Кроме того, страны-участники ССГ отказались от помощи российской стороны и не стали принимать в расчет предоставленные Москвой доказательства.