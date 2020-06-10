Кремль назвал выборы в Белоруссии внутренним делом республики

Москва, 10 июня. Кремль наблюдает за избирательной кампанией в Белоруссии, однако считает выборы внутренним делом республики. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Безусловно, это очень важный наш ближайший союзник, это государство, с которым у нас создано и действует союзное государство России и Белоруссии. Потому, конечно, с большим вниманием наблюдаем за тем, как проходит избирательная кампания», — заявил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что выборы в Белоруссии — это внутреннее дело этой страны, Россия в них не вмешивается.

Выборы президента Белоруссии пройдут 9 августа. Выдвинуть свои кандидатуры на пост главы государства планируют 14 претендентов. Для регистрации кандидатом необходимо собрать не менее 100 тысяч подписей. Два кандидата заявили о том, что уже собрали необходимое количество подписей – нынешний президент республики Александр Лукашенко и экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико.

Ранее Лукашенко отправил в отставку правительство республики. По его словам, из кабмина должны быть направлены на другую работу только те политики, которые не справляются с объемом работы в период экономического кризиса. Но конкретные имена Лукашенко называть не стал.