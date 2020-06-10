Проценко отправится в Дагестан для помощи в борьбе с COVID-19

Москва, 10 июня. Главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко поедет в Дагестан, чтобы помочь врачам в борьбе с коронавирусом.

Московский врач руководит больницей, которая первой в Москве принимала больных COVID-19. Денис Проценко сам перенес коронавирус и во время болезни какое-то время продолжал исполнять свои обязанности. Он консультировал коллег и принимал участие в видеоконференциях с другими врачами.

Коммунарка и ее глава стали символами борьбы с коронавирусом в России. Проценко будет применять методики, разработанные в Коммунарке, для лечения пациентов с COVID-19 в Дагестане.

Дагестан находится на седьмой строчке в десятке регионов страны с наибольшим числом больных коронавирусом. В республике выявили более 6,1 тысячи случаев инфекции.

В управлении Роспотребнадзора по Дагестану попросили местных жителей минимизировать контакты с другими людьми. Необходимо соблюдать профилактические меры, в том числе регулярно мыть руки, пользоваться дезинфицирующими средствами и носить маску.