Кремль солидарен с заявлением Патрушева о попытках Запада расколоть общество в РФ

Москва, 10 июня. Кремль солидарен с заявлением секретаря Совбеза Николая Патрушева о том, что Запад попытается дестабилизировать обстановку в России перед голосованием по поправкам в конституцию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что Патрушев выразил в том числе и мнение Кремля. Москва неоднократно указывала на попытки Запада вмешаться во внутреннюю политику РФ.

«Много есть примеров, я не вижу необходимости их перечислять. Но речь идет в целом о концептуальной линии, которая последовательно проводится в отношении нашей страны. Это очевидно, это все видно невооруженным глазом», — подчеркнул Песков.

Представитель Кремля напомнил, что Патрушев перечислил определенные неправительственные организации и правительственные организации.

Ранее секретарь Совбеза заявил, что Запад попытается дестабилизировать обстановку в России перед голосованием по поправкам в конституцию, а также перед единым днем голосования осенью. По словам Патрушева, основной акцент будет сделан на альтернативных профсоюзных организациях.

Главной задачей Запада Патрушев назвал раскол российского общества и навязывание ценностей и моделей развития, которые позволят манипулировать общественным сознанием. Координатором деструктивной деятельности Запада является Государственный департамент, а также Агентство США по международному развитию, американский Совет по международным отношениям, ведущие американские неправительственные организации, отметил он.