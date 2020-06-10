Путин планирует лично проголосовать за поправки в Конституцию РФ

Москва, 10 июня. Президент России Владимир Путин планирует лично принять участие в голосовании по поправкам в конституцию. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Журналисты поинтересовались у пресс-секретаря главы государства, как президент проголосует: лично или в электронном формате.

«Пока планирует принять участие в голосовании лично», — ответил он.

Песков напомнил, что президент может проголосовать в любой из семи назначенных дней.

Напомним, что голосование по поправкам в Конституцию РФ пройдет с 25 июня по 1 июля 2020 года. О необходимости внесения изменений в основной закон страны президент заявил еще в январе в ходе послания Федеральному собранию. Глава государства подчеркнул, что спустя годы после принятия нынешней Конституции РФ многое изменилось, и поправки, учитывающие это, давно назрели.

Изменения в основной закон страны вступят в силу только после всенародного голосования. И в том случае, если их поддержит большинство граждан. Первоначально голосование планировали провести 22 апреля, но из-за введения режима самоизоляции в связи с пандемией его решили перенести.

В Государственной думе и Совете Федерации ранее объяснили, почему нужны, например, социальные поправки в конституцию.