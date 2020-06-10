Путин проведет совещание по развитию информационных технологий

Москва, 10 июня. Президент России Владимир Путин сегодня, 10 июня, проведет совещание по вопросу развития информационно-коммуникационных технологий. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь национального лидера Дмитрий Песков.

Встреча пройдет в онлайн-формате, в ней будут участвовать глава Кабмина РФ Михаил Мишустин и представители ведущих российских телекоммуникационных компаний.

«Все правительство во главе с Мишустиным будет (присутствовать. – Прим. ФАН), представители отрасли – «Мегафон», «Сбербанк», «Ростелеком», «Яндекс». Серьезный будет разговор по одной из важнейших отраслей экономики. От нее зависит развитие других отраслей», — рассказал Песков.

Помимо этого, Путин проведет совещания с главами российских регионов и международный телефонный разговор.