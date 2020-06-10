Глава Союза женщин России выступила против усыновления детей гей-парами

Сохранение семейных ценностях является приоритетной политикой государства, дети не должны считать нетрадиционные отношения нормой. Об этом заявила глава Союза женщин России, сенатор Екатерина Лахова, комментируя споры о том, можно ли разрешать однополым семьям в России усыновлять несовершеннолетних.

Поводом для широкой дискуссии о необходимости внесения соответствующих поправок в Конституцию РФ стал видеоролик Федерального агентства новостей, побудивший общество обсуждать возможность усыновления детей гей-парами.

Лахова: Не надо в это втягивать наших детей

Члена Совета Федерации, глава Союза женщин России Екатерина Лахова, напомнила, что ранее в России уже были приняты поправки в закон об образовании, которые касаются воспитания.

«Когда был принят закон об образовании в двухтысячных годах, я помню, как было очень много споров. Из образовательных учреждений практически было убрано воспитание. Сегодня снова в поправках к Конституции воспитание возвращается, и в закон об образовании. Это тоже очень важно. Формирование ребенка во многом от этого зависит. Причем воспитание не только в образовательных учреждениях, но и непосредственно воспитание в семье», — пояснила Лахова, добавив, что дети не должны воспринимать, что нетрадиционные отношения как норму.

Комментируя поднятый ФАН вопрос об усыновлении детей гей-парами детей, Лахова отметила, что заложенные в Конституцию поправки о семейных ценностях — приоритетная политика государства. Это поможет воплотить в жизнь многие социальные проекты, в том числе общественным организациям.

«Позиция Союза женщин России — мы категорически против однополых браков. Мы за традиционные семейные ценности. Да, мы толерантны к тому, что происходит: сидите у себя дома, в квартирах, но не надо в это втягивать наших детей. Не надо это пропагандировать», — заключила Екатерина Лахова.

Скандал в Польше

Пока российская общественность обсуждала нашумевшее видео ФАН, в Польше разразился другой скандал: по одному из телевизионных каналов запустили рекламные ролики презервативов Durex, где главными героями стала гей-пара. В ролике снялись Якуб и Давид Мычек-Квечински. В Польше они известные представители ЛГБТ-сообщества и пользуются определенной популярностью на YouTube.

Польское общество в большинстве своем мгновенно обрушилось с критикой на рекламный ролик.

Как отмечает Екатерина Лахова, общество сегодня разное, но многие польские граждане родились еще во времена советской Польши.

«Мы закончили советскую школу, мы знаем, какое было воспитание, как работали образовательные учреждения. То же самое и у них. Для них [отношения гей-пар] выглядят дико. В то же время молодежь, которая чаще сидит в Интернете, по-другому это воспринимает», — пояснила сенатор.

Напомним, в статью 72 Конституции РФ предлагается внести следующее дополнение: «Защита семьи, материнства, отцовства и детства; защита института брака как союза мужчины и женщины; создание условий для достойного воспитания детей в семье, а также для осуществления совершеннолетними детьми обязанности заботиться о родителях». Голосование за поправки в Конституцию РФ будет проходить с 25 июня по 1 июля.