Синоптики предупредили россиян об «арктическом вторжении» после жары

Москва, 10 июня. Россиян ждет «арктическое вторжение» после теплой погоды, об этом предупредили синоптики центра «Фобос».

В ближайшие дни в северные регионы страны придет холодный фронт с Северного Ледовитого океана. В регионах на севере страны ожидаются осадки. Облачная погода будет наблюдаться от устья Оби и Енисея к побережью Балтийского моря.

В течение недели холодный фронт будет продвигаться вглубь континента, к выходным «арктическое вторжение» займет территорию всей страны, кроме самых южных регионов.

В субботу на территории Центральной России и Северо-Западных регионов температура воздуха составит 20 градусов. В регионах, которые окажутся на границе холодного и теплого фронта, ожидаются ливни, грозы и шквалистый ветер.

Ранее главный синоптик Гидрометцентра Санкт-Петербурга Александр Колесов рассказал, что лето в Петербурге пройдет при температурах воздуха около нормы, и жара вряд ли «накроет» город надолго.