Синоптики предупредили россиян об «арктическом вторжении» после жары

Москва, 10 июня. Россиян ждет «арктическое вторжение» после теплой погоды, об этом предупредили синоптики центра «Фобос».
В ближайшие дни в северные регионы страны придет холодный фронт с Северного Ледовитого океана. В регионах на севере страны ожидаются осадки. Облачная погода будет наблюдаться от устья Оби и Енисея к побережью Балтийского моря.
В течение недели холодный фронт будет продвигаться вглубь континента, к выходным «арктическое вторжение» займет территорию всей страны, кроме самых южных регионов.
В субботу на территории Центральной России и Северо-Западных регионов температура воздуха составит 20 градусов. В регионах, которые окажутся на границе холодного и теплого фронта, ожидаются ливни, грозы и шквалистый ветер.
Ранее главный синоптик Гидрометцентра Санкт-Петербурга Александр Колесов рассказал, что лето в Петербурге пройдет при температурах воздуха около нормы, и жара вряд ли «накроет» город надолго.