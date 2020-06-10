Послы ЕС согласовали продление на год санкций в отношении Крыма и Севастополя

Москва, 10 июня. Послы стран Европейского Союза согласовали продление на год санкций в отношении России по Крыму и Севастополю. Об этом рассказал источник в Совете ЕС.

Отмечается, что постоянные представители 27 государств — членов Евросоюза согласовали продление на год ограничительных мер. Они касаются Крыма и Севастополя. Как пишет ТАСС, решение было принято в рамках политики непризнания воссоединения полуострова с Россией.

«Послы согласились продлить санкции на год — до 23 июня 2021 года», — подчеркнул источник.

Крым вернулся в состав РФ после проведенного в марте 2014 года на территории полуострова референдума. За воссоединение с Россией проголосовали 95,6% избирателей Севастополя и 96,77% жителей Крыма. Власти полуострова провели плебисцит после произошедшего в Киеве в феврале 2014 года государственного переворота.

Украина продолжает считать Крым своей территорией. В Москве неоднократно заявляли, что жители полуострова проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с Уставом ООН и международным правом. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

Он исключил возможность возврата Украине Крыма и Севастополя. Такого, как подчеркнул глава государства, не произойдет ни при каких обстоятельствах.

Европейские страны и США ввели против России ограничительные меры из-за включения полуострова в состав РФ.