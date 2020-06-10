В Египте указали на пропаганду «Братьев-мусульман» в СМИ Турции и Катара

Каир, 10 июня. Террористическая организация «Братья-мусульмане»1 (запрещена в РФ) проводит масштабную информационную кампанию, направленную на фальсификацию фактов и поддержку агрессивной политики турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. Соответствующее заявление сделал Ибрагим Негм, советник муфтия Египта, сообщает канал Libya24.

Негм отметил, что «Братья-мусульмане» используют лояльные им СМИ (в основном из Турции и Катара), занимаются подтасовкой фактов и пытаются повлиять на общественное мнение в целом ряде вопросов, в том числе и по очернению противников терроризма и политики Анкары. Он отметил, что журналисты оправдывают амбиции Эрдогана религией, пытаются исказить итоги исторических событий. СМИ создают из президента Турции нового «лидера мусульман, преемника и внука завоевателей», несмотря на тот факт, что он не имеет никакого отношения к этому.

О том, что Эрдоган использует турецкие и катарские СМИ для прикрытия своей агрессии, известно давно. Так, издание «Аль-Джазира» регулярно оправдывает агрессию Турции в Ливии и оккупацию греческих островов. О союзнических связях Катара с Анкарой не раз заявлял официальный спикер Ливийской национальной армии Ахмад Мисмари. Он также указывал, что главарь так называемого Правительства национального согласия Ливии Файез Саррадж регулярно посещает Катар для консультаций перед переговорами.

Террористы так называемого Правительства национального согласия (ПНС), опираясь на поддержку турецкой разведки и «Братьев-мусульман», проводят масштабную чистку неугодных Анкаре лидеров: по городам, захваченным боевикам, прокатилась волна похищений и казней. Так, из Тархуны бежали более 20 тысяч ливийцев, многим из них удалось рассказать о кражах и убийствах, учиняемых джихадистами. Как отмечало ранее издание Afrigatenews, решение по устранению всех несогласных с политикой ПНС и Эрдогана было принято на встрече в Стамбуле, на которой присутствовали сотрудники разведки, а также лидеры различных террористических организаций, включая «Братьев-мусульман».

1 Организация запрещена на территории РФ.