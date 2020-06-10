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Четыре ракетоносца ВКС провели патрулирование северо-восточных рубежей России

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Четыре ракетоносца ВКС провели патрулирование северо-восточных рубежей России

Москва, 10 июня. Четыре стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации ВКС России провели воздушное патрулирование над нейтральными водами северной части Тихого океана. Для их сопровождения в воздух были подняты истребители F-22 ВВС США, передает пресс-служба Минобороны РФ.

Полет длился 11 часов и проводился «в строгом соответствии с международными правилами».

«Взлет осуществлялся с аэродромов на территории Чукотского автономного округа и Амурской области. На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители F-22 ВВС США», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Помимо этого, в министерстве отметили, что в мае стратегические бомбардировщики ВВС США пять раз выполняли полеты вблизи рубежей России.

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Источник: Минобороны РФ
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