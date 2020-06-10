Песков и Захарова ответят на вопросы молодых журналистов в День России

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков примет участие в проекте «Я люблю Россию», посвященном Дню России. Как стало известно корреспонденту Федерального агентства новостей, 12 июня он будет отвечать на вопросы студентов школы юных корреспондентов «Юнармии». В прямом эфире Дмитрий Песков расскажет про интересные рабочие моменты и свои любимые места в России.

Юнармейский проект «Я люблю Россию» устроит виртуальное путешествие с включениями из разных точек страны с трансляцией в социальной сети. Во время эфира ведущие соберут спилс-карту — магнитную доску с деталями в форме регионов России. Каждый новый элемент будет вести в новый регион, где по прямому включению юнармейцы расскажут каждый о своей малой Родине.

«В этот день за короткое время мы побываем во всех частях нашей необъятной страны, — обещает глава Юнармии Роман Романенко. — Это Крымское побережье, Кавказские горы, тувинские степи, реки Чукотки и многое другое. Смысл в том, чтобы показать, насколько удивительна территория России, сколько она объединяет в себе народов, культур и традиций».

Инициативу «Юнармии» поддержали пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел России Мария Захарова, Герой России Дамир Юсупов, заслуженный летчик-испытатель Магомед Толбоев, заместитель председателя ДОСААФ России, генерал-лейтенант Николай Стаськов. К трансляции подключатся известные музыканты, актеры, спортсмены, политики, ветераны.

Специальную рубрику проекта посвятят героям. Например, ребята пообщаются с учительницей начальных классов Марией Аксакаловой, которая спасла детей от нападения преступника, и со своими ровесниками, которые в трудную минуту пришли на помощь другим людям. Напомним, многие юнармейцы стали лауреатами Всероссийской премии «Горячее сердце».

Трансляция проекта пройдет 12 июня в социальной сети «ВКонтакте».