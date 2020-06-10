Напавший на активиста торговец хочет отсудить у него 200 тысяч рублей. ФАН-ТВ

Год назад на общественника Александра Виноградова с ножом напал нелегальный торговец, разбив при этом технику для прямых эфиров. К счастью, сам активист в тот день не пострадал. Невский районный суд признал Махмадюнуса Хабирова виновным в хулиганстве, угрозе убийством и уничтожении чужого имущества. Первого июня этого года ему назначили наказание в виде условного срока. Александра Виноградова эта мера возмутила, и активист вышел с плакатом к станции метро «Улица Дыбенко».

«После решения суда, которое огласил господин Максимов, я вышел к метро «Дыбенко». Там был просто кишлак незаконной торговли, который полиция не замечает. Я вышел с плакатом, на котором изображен господин Хабиров с ножом в момент нападения на нас. И на плакате было написано: «Господин Хабиров не просидел ни одного дня за угрозу убийства, за разбитую технику. А сколько просижу я за плакат?», — рассказывает руководитель общественной организации по защите прав потребителей «Потребнадзор» Александр Виноградов.

Адвокат активиста Ирина Баханович тоже осталась недовольна решением суда. По ее словам, нельзя оставлять потенциально опасного преступника, признанного виновным по трем статьям, на свободе.

«Поражает сам цинизм происходящего, то, что человек получил достаточно мягкий приговор в отношении себя. И буквально спустя три дня он подает иск на взыскание 200 тысяч рублей с потерпевшего», — недоумевает адвокат Ирина Баханович.

Осужденный просит взыскать с Александра Виноградова 200 000 рублей компенсации морального вреда за использование его изображения на плакате, а также удаления записи прямого эфира, где Виноградов стоял с плакатом у метро «Дыбенко». Нападавший считает, что фотографию для баннера активист взял из уголовного дела, по которому он проходил как обвиняемый.

По словам Александра Виноградова, Хабиров помогает решать вопросы незаконных торговцев, которые курируются, по мнению общественника, одним из авторитетов Невского района по имени Мустафа.