В Швеции нашли убийцу премьера Пальме через 30 лет после преступления

Стокгольм, 10 июня. Главный прокурор Швеции Кристер Петерсон объявил о закрытии дела об убийстве премьера Улофа Пальме в 1986 году.

Подозреваемым является умерший Стиг Энгстрем, которому уже не смогут выдвинуть обвинения. По данным следствия, убийство произошло 28 февраля 1986 года.

Улоф Пальме и его супруга Лисбет возвращались домой после киносеанса в Стокгольме. Центр города был безлюдным. К чете Пальме приблизился незнакомец и произвел несколько выстрелов.

Премьер получил смертельное ранение, а его супруга выжила. Полиции не удавалось поймать убийцу более 30 лет. Но следственные действия по нему велись все эти годы.

Полицейские рассматривали более 130 человек в качестве предполагаемых преступников. Однако на след настоящего убийцы они так и не вышли.

По словам главного прокурора, художник Стиг Энгстрем был причастен этому убийству. Но сразу после преступления его не считали подозреваемым, он был свидетелем.

В 2000 году Энгстрем скончался. Частные детективы и представители СМИ считали, что именно он совершил убийство. Однако мотивы художника до конца неясны.