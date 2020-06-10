МВД опровергло слухи о пассажирах в машине Ефремова в момент ДТП

Москва, 10 июня. Полиция опровергла слухи о том, что актер Михаил Ефремов был не один в автомобиле в момент смертельного ДТП.

«Информация, размещенная в некоторых СМИ и на интернет-ресурсах, о том, что водитель, совершивший ДТП 8 июня на Смоленской площади, в результате которого потерпевший скончался, находился в автомобиле не один, не соответствует действительности», — сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

В понедельник, 8 июня, в Москве на Смоленской площади произошло ДТП с участием Ефремова. Актер в состоянии алкогольного опьянения выехал на встречную полосу и врезался в другую машину. Водитель двигавшегося навстречу автомобиля скончался.

В отношении Ефремова возбуждено уголовное дело, ему грозит до 12 лет лишения свободы. Накануне Таганский суд Москвы поместил актера под домашний арест сроком на два месяца.

В СМИ появилась информация о том, что Ефремов был в машине не один. Пассажиры покинули автомобиль и сбежали с места аварии. Актер Александр Панкратов-Черный уверен, что к ДТП причастны друзья Ефремова, позволившие ему сесть пьяным за руль.

Президент Адвокатской палаты Москвы и вице-президент Международного союза адвокатов Генри Резник не исключил, что Ефремов может отделаться условным наказанием за смертельное ДТП. Адвокат отметил, что «учитывается личность осужденного» и «положительная характеристика на человека по профессиональной линии должна учитываться при назначении меры наказания».