ЕС поддержал призыв к перемирию в Ливии и возобновлению переговоров в формате «5+5»

Брюссель, 10 июня. Страны Европейского союза призвали к прекращению любых боевых действий в Ливии и возобновлению переговоров в формате военного комитета «5+5» для стабилизации ситуации в стране.

Главы МИД Франции, ФРГ и Италии поддержали призыв Евросоюза к достижению перемирия в Ливии, а также к совместной работе в рамках комитета «5+5». В заявлении подчеркивается, что речь идет о выводе всех иностранных сил с территории североафриканского государства, всех вооружений, поставленных в Ливию в обход эмбарго ООН. Министры отметили необходимость конструктивного диалога по всем областям внутриливийской проблематики для достижения эффективного политического соглашения, которое будет соответствовать договоренностям, принятым на Берлинской конференции.

ЕС также призвал соблюдать договоренности «Каирской декларации», принятой на встрече президента Египта с ливийской делегацией. Документ был поддержан Россией, а также рядом европейских и арабских стран.

Военный комитет «5+5», работа которого осуществляется под эгидой ООН, был создан по итогам саммита в Берлине, ставшего логическим продолжением усилий Москвы по урегулированию внутриливийского кризиса. Именно в РФ состоялись переговоры при участии делегаций от Ливийской национальной армии (ЛНА) и так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. В состав совета вошли по пять представителей ЛНА и ПНС. Работа совета была остановлена после выхода ПНС из него. В июне ЛНА сообщила о намерении возобновить переговоры в таком формате. Главарь ПНС Файез Саррадж продолжает игнорировать призывы к перемирию, отказывается содействовать в реализации европейской миссии IRINI по контролю соблюдения оружейного эмбарго ООН.