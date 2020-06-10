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ЕС поддержал призыв к перемирию в Ливии и возобновлению переговоров в формате «5+5»

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ЕС поддержал призыв к перемирию в Ливии и возобновлению переговоров в формате «5+5»

Брюссель, 10 июня. Страны Европейского союза призвали к прекращению любых боевых действий в Ливии и возобновлению переговоров в формате военного комитета «5+5» для стабилизации ситуации в стране.

Главы МИД Франции, ФРГ и Италии поддержали призыв Евросоюза к достижению перемирия в Ливии, а также к совместной работе в рамках комитета «5+5». В заявлении подчеркивается, что речь идет о выводе всех иностранных сил с территории североафриканского государства, всех вооружений, поставленных в Ливию в обход эмбарго ООН. Министры отметили необходимость конструктивного диалога по всем областям внутриливийской проблематики для достижения эффективного политического соглашения, которое будет соответствовать договоренностям, принятым на Берлинской конференции.

ЕС поддержал призыв к перемирию в Ливии и возобновлению переговоров в формате «5+5»

ЕС также призвал соблюдать договоренности «Каирской декларации», принятой на встрече президента Египта с ливийской делегацией. Документ был поддержан Россией, а также рядом европейских и арабских стран.

Военный комитет «5+5», работа которого осуществляется под эгидой ООН, был создан по итогам саммита в Берлине, ставшего логическим продолжением усилий Москвы по урегулированию внутриливийского кризиса. Именно в РФ состоялись переговоры при участии делегаций от Ливийской национальной армии (ЛНА) и так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. В состав совета вошли по пять представителей ЛНА и ПНС. Работа совета была остановлена после выхода ПНС из него. В июне ЛНА сообщила о намерении возобновить переговоры в таком формате. Главарь ПНС Файез Саррадж продолжает игнорировать призывы к перемирию, отказывается содействовать в реализации европейской миссии IRINI по контролю соблюдения оружейного эмбарго ООН.

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