Глава ФЗНЦ выразил сомнение по поводу перемещения социологов из тюрьмы на виллу

10 июня глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич в своем Telegram-канале «Media Малькевич» прокомментировал сообщение TACC о том, что похищенных в Триполи россиян — Максима Шугалея и Самера Суэйфана — перевезли из тюрьмы на виллу. Общественный деятель выразил свое недовольство, указав на то, что агентство обязано «сообщить в соответствующие компетентные органы нашей страны, если что-то знает о судьбе похищенных россиян».

Напомним, что Шугалей и Суэйфан были задержаны в мае 2019 года в Ливии без официального предъявления обвинения и заключены под арест в одну из самых страшных тюрем мира — Митигу.

Информация ТАСС

9 июня 2020 года информагентство ТАСС со ссылкой на неназванный источник сообщило, что в конце минувшей недели глава так называемого Правительства национального согласия Файез Саррадж летал в Стамбул. В одном самолете с ним находились Шугалей и Суэйфан. Но уже в понедельник Саррадж и оба россиянина вернулись в Ливию.

«В настоящее время Шугалей и Суэйфан проживают на вилле в Триполи. Они больше не в тюрьме. Они живут в хороших условиях. Их кормят, охраняют. Все в порядке» — дополняет сообщение агентство ТАСС.

Комментарий Александра Малькевича

Александр Малькевич повторно заявил, что россияне проводили в Ливии открытую исследовательскую работу, которая не нарушала законы страны. У властей ПНС не было никаких юридических оснований для удержания Шугалея и Суэйфана в тюрьме, что является фактически их похищением.

По поводу сообщения ТАСС глава ФЗНЦ отметил — несмотря на то, что он всегда прилагает максимум усилий, чтобы выяснить хоть что-то о судьбе Максима и Самера, ничего не знает про виллу, в которую якобы переместили россиян.

«Однако в России есть люди, которые, очевидно, знают больше о судьбе наших социологов. Вероятно, у некоторых россиян есть более плотные связи и контакты с ПНС и террористами в Триполи. Не хотелось бы думать, что они играют с ними в свои игры и имеют мнение, отличное от мнения РФ», — поясняет свою обеспокоенность Александр Малькевич.

По словам главы ФЗНЦ, в данной ситуации следует отметить два момента, которые неприятно удивляют. В публикации ТАСС прозвучало два новых обвинения, которые за прошедший год никогда ранее не были выдвинуты. Первое — в том, что российские социологи проводили в Ливии некую «общественную работу», второе — они «посещали какие-то запрещенные места». Но в Ливии нет закона, который бы определял территории, зоны, города, закрытые для посещения.

Информация о якобы освобождении россиян идет со ссылкой на некий «источник». Надо понимать, уточняет Александр Малькевич, что данные о том, что самолет главы ПНС Файеза Сарраджа вылетел из Ливии, что на борту находятся те или иные персонажи, что их куда-то там переместили, могут идти либо от самого Сарраджа, либо от его ближайшего окружения.

«Тогда мы вправе задать вопрос — кто этот информатор?» — подчеркивает глава ФЗНЦ.

Еще один момент, продолжает Александр Малькевич, когда говорят, что ребята находятся на вилле, хотелось бы иметь подтверждение этим словам. Подобные заявления вызывают сомнения, пока этому нет документальных свидетельств. Кроме того, позитивной новость назвать нельзя. Даже если их содержат на вилле, это не отменяет того, что они по-прежнему находятся под стражей.