Москва, 10 июня. Проект расширения «Большой семерки», предлагаемый президентом США Дональдом Трампом, исключает вхождение Китая в состав закрытого клуба стран. Об этом пишет турецкое издание Cumhuriyet.

Трамп предложил преобразовать G7 в G11, пригласив к участию Россию, Индию, Австралию и Южную Корею. С одной стороны, американский лидер понимает, что без Москвы в современном мире невозможно решить многие международные вопросы. Кроме того, Белый дом опасается плотного российско-китайского сотрудничества и пытается перетянуть РФ на свою сторону.

«США стремятся создать «расширенный Запад против Китая» за счет как России, так и Индии», — отмечают аналитики Cumhuriyet.

Таким образом, Вашингтон старается одним решением снять с повестки две проблемы. Расширяя «Большую семерку», США стремятся изолировать Китай, а также ослабить БРИКС и ШОС, членами которого помимо Китая являются Россия и Индия.

Препятствием к реализации плана Трампа стала позиция Великобритании. В Соединенном королевстве последовательно выступают против включения в новый формат России, однако это делает расчеты на ослабление Китая призрачными.