Врач рассказал, как не заразиться коронавирусом на летних верандах

Москва, 10 июня. Шанс заразиться коронавирусом на летних верандах не велик, если соблюдать социальную дистанцию. Об этом сообщил главный исследователь ЦКБ управделами президента Никита Ломакин.

«Самое главное — соблюдение социальной дистанции… Шансов заразиться на открытом воздухе меньше, однако в случае массового скопления на улице шансы «поймать» COVID повышаются», — рассказал эксперт в комментарии РИА Новости.

Также врач оценил эффективность перчаток для защиты от коронавируса. Ломакин напомнил, что вирус передается воздушно-капельным путем.

«Как показывают последние данные, вирус не такой и живучий на поверхностях», — добавил эксперт.

Тем не менее специалист рекомендовал носить перчатки в местах с большим скоплением людей.

Снятие режима самоизоляции в Москве позволит столичным рестораторам открыть летние веранды уже 16 июня. Роспотребнадзор вместе с отраслевым сообществом и представителями ресторанного бизнеса разработал методические рекомендации по организации работы предприятий общественного питания в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. По новым требованиям расстояние между столиками в кафе должно составлять 1,5 метра, в помещениях должны быть умывальники для рук с мылом и дезинфицирующими средствами. Официанты и бармены теперь будут работать в масках.