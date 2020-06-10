В машине устроившего смертельное ДТП Ефремова могла находиться известная актриса

Москва, 10 июня. В машине российского актера Михаила Ефремова в момент смертельной аварии в Москве могла быть известная актриса Дарья Белоусова. Как пишут средства массовой информации, разговоры о том, что артист был не один в своем джипе во время страшного ДТП на Смоленской площади, не умолкают.

Журналисты ранее предположили, что в машине актера были Иван Стебунов с женой Еленой Власовой, так как они засветились на месте аварии. Позже Стебунов объяснил, что на место инцидента его привез актер Сергей Гармаш. Они были вместе, когда появилось сообщение о страшном событии.

Коллеги актера узнали об аварии от актрисы Дарьи Белоусовой, которую уже почти год подозревают в романтических отношениях с Михаилом Ефремовым.

По данным издания «Семь дней», женщину, похожую на актрису, видели на месте аварии: она попала в объектив работников программы «Прямой эфир» Андрея Малахова. Кроме того, именно в съемной квартире Белоусовой находился Ефремов после первых объяснений в полиции и до официального задержания. При этом соседи Белоусовой рассказали, что известный актер уже несколько месяцев регулярно появляется в их доме.

В понедельник в Москве на Смоленской площади произошло ДТП с участием Михаила Ефремова. Актер, будучи за рулем в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу и врезался в другую машину. Сам он не пострадал, однако водитель фургона Сергей Захаров получил тяжелые травмы. Позже мужчина скончался в больнице.

На многочисленных роликах, сделанных сразу после аварии, видно, что артист ведет себя неадекватно и будто бы не понимает, что происходит вокруг. Сам Ефремов на следующий день признал свою вину в произошедшем дорожно-транспортном происшествии еще до суда в разговоре с полицией.