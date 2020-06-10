Клара Новикова рассказала, что перед смертью Трушкин предупреждал ее о коварности COVID-19

Юмористка Клара Новикова узнала о смерти 78-летнего писателя-сатирика Анатолия Трушкина от корреспондента Федерального агентства новостей. По ее словам, неделю назад они с ним созванивались, и он просил Клару Борисовну беречь себя, потому что коронавирус — «очень тяжелая болезнь».

Первым о смерти Анатолия Трушкина, месяц лечившегося от коронавируса, который протекал у него в тяжелой форме, сообщил Telegram-канал Mash. Эту информацию Федеральному агентству новостей подтвердил друг семьи Трушкиных Лука Сафронов. По его словам, писатель три недели находился в реанимации и был подключен к аппарату ИВЛ, затем ему стало лучше и все надеялись, что он выберется. Но несколько дней назад состояние Анатолия Алексеевича резко ухудшилось и буквально за два дня он умер.

«Толя умер? Как? Я же с ним разговаривала по телефону неделю назад. Он был в больнице. Он сам мне позвонил. Толя мой! Я же его крестная! Это невозможно», — новость о смерти Анатолия Трушкина шокировала Клару Новикову.

Сквозь слезы она произнесла, что для нее это невозможная трагедия.

«Я еще хотела с Наташей, его женой, связаться, но она болела дома, а у них домашний телефон отключен. А Толю обещали выписать через неделю, как он мне сказал тогда по телефону. А еще он мне сказал: «Кларик — он так меня называл — будь аккуратна, не болей, это очень тяжелая болезнь». Я ему сказала: «Толенька, я тебе перезвоню», но вечером не смогла перезвонить… Перезвонила утром, он был на какой-то процедуре. А потом я до него не могла дозвониться», — вспомнила Клара Новикова.

Она подчеркнула, что Анатолий Трушкин был замечательным писателем, он написал для нее много номеров.

«Мы были с ним на разных гастролях. Он потрясающий русский писатель. Очень тонкий… Я не могу пока говорить», — добавила Клара Новикова.

Как уточнил Лука Сафронов, жена Анатолия Трушкина Наталья переболела коронавирусом дома и благополучно выздоровела.