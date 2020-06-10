Асад успешно сдерживает рост цен, несмотря на санкции США по «Акту Цезаря»

Дамаск, 10 июня. Заместитель министра внутренней торговли и защиты прав потребителей Джамаль Шаиб подтвердил, что цены на основные продукты питания в Сирии, отпускаемые по электронной карте, не повышались с момента их фиксирования. Об этом сообщает сирийское информационное агентство SANA.

Как говорит официальный представитель Министерства внутренней торговли и защиты прав потребителей, правительству удается реализовать установленный президентом Башаром Асадом план по сдерживанию цен на продукты основной корзины потребления.

Джамаль Шаиб заметил, что распределение продуктов питания по системе электронных карт продемонстрировало свою эффективность в предотвращение манипуляций спекулянтов, а также смягчению экономический санкций, введенных в отношении Сирийской Арабской Республики со стороны стран Запада.

Напомним, что в июне этого года вступает в силу американский «Закон о защите гражданского населения Сирии №HR31», более известный как акт Цезаря, который расширяет санкционные ограничения против Сирии, затрагивая практически все сферы экономики арабской страны. Следует отметить, что санкции распространяются не только на сирийские, но и на любые иностранные компании, действующие в этой стране.