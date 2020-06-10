Милонов: В Киеве будут довольны, что к ним привезли «цивилизованную детскую порнографию»

В Киеве 10 июня открывается выставка скандального фотохудожника Джока Стерджеса, который специализируется на съемке обнаженной детской натуры. Три года назад экспозиция Стерджеса вызвала громкий скандал в Москве и была закрыта под давлением общественности. Впрочем, считает депутат Госдумы Виталий Милонов, на «европейски ориентированной» Украине ничего против детской порнографии иметь не будут. Корреспондент Федерального агентства новостей передает из Киева.

В украинской столице с 10 по 27 июня в галерее Киевской школы фотографии пройдет выставка американского фотографа Джока Стерджеса. На ней, по словам организаторов, будут представлены 30 авторских снимков, сделанных в период с 1970 по 2018 годы. Десяток из них по окончании выставки продадут на благотворительном аукционе в поддержку военных врачей для борьбы с COVID-19. При этом вход на выставку будет свободным.

Напомним, Стерджес родился в Нью-Йорке, но большую часть жизни прожил в Калифорнии. В Соединенных Штатах он известен как фотограф с весьма неоднозначной репутацией. С начала 1980-х он снимал обнаженную натуру, в основном — портреты семей, сделанные в нудистских коммунах США, Франции и Ирландии. Стерджес называет себя «мастером подростковой фотографии» и часто показывает в своих работах полностью обнаженных девушек в период созревания.

Стерджес не раз заявлял СМИ, что его это ничуть не смущает. Мол, только так он может передать «их богатый внутренний мир». Однако сомнения в этичности демонстрации голых детей и подростков высказывались в разных странах мира. Так, американская полиция несколько раз проводила обыски в квартире фотографа, в ходе которых изымала у него пленки с отснятым материалом. Однако по итогу многочисленных проверок полицейские так и не обнаружили состава преступления в действиях Стерджеса. Зато сам фотограф благодаря поднятой шумихе сделал себе отличную рекламу и стал популярен. Он успешно продает свои альбомы и организует выставки по всему миру.

Одна из таких открылась в Москве в сентябре 2016 года, однако долго проработать ей не удалось. Спустя всего пару недель, 25 сентября, выставка «Без смущения», проходившая в Центре фотографии имени братьев Люмьер, была закрыта. Так решило руководство галереи после того, как сначала экспозицию заблокировали активисты из организации «Офицеры России», а затем одну из работ облили жидкостью, напоминающей урину.

Впрочем, выставка «Без смущения» с самого начала работы в Москве вызывала ожесточенные дискуссии в обществе и в Сети. А после того, как один из популярных блогеров опубликовал запись, в которой работы Стерджеса были названы педофилией, на нее обратили внимание активисты и чиновники. Сенатор Елена Мизулина и новоназначенный детский омбудсмен Анна Кузнецова написали запрос в прокуратуру с требованием провести проверку выставки на наличие детской порнографии.

В итоге православная общественность победила.

«В рамках наших переговоров с руководителями Центра фотографии братьев Люмьер нам удалось добиться того, что они пошли нам навстречу, и мы договорились о немедленном закрытии фотовыставки, — сообщил тогда член Общественной палаты России Антон Цветков. — Несмотря на то, что она должна была работать до 30 октября, сегодня она закрыта и больше открыта не будет».

Впрочем, Киев — не Москва. Сегодня в украинской столице принято открыто восхищаться всеми достижениями Запада. Местные девушки готовы любой ценой выскочить замуж за иностранца, а Америке здесь и вовсе поклоняются. Поэтому местные бизнесмены могут без особой боязни устраивать выставки хоть детской, хоть взрослой порнографии. В крайнем случае в дело всегда может вмешаться посольство США на Украине, и атака любого возмущенного активиста будет отбита. К тому же у большинства вменяемых украинцев сейчас столько проблем из-за «коронакризиса», что им попросту некогда заботиться о моральной чистоте общества.

Комментарий ФАН по поводу возможной реакции на выставку Стерджеса в Киеве дал депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов.

«На мой взгляд, в Киеве будут очень довольны тем, что к ним привезли «цивилизованную» детскую порнографию. По-моему, ей там самое место, как и другим, наиболее уродливым формам современного искусства, — сообщил депутат. — Украинской столице, да и Украине в целом, не привыкать принимать подобные художественные экскременты. Более того, они сочтут за честь у себя продемонстрировать и Стерджеса, которого в Москве справедливо подвергли обструкции, и других моральных уродов от искусства. Ведь эти люди действуют по принципу «чем больше у нас грязи с помоек Европы и Америки, тем лучше». Для Украины сейчас лучше всего подходит поговорка: «Хоть плюй в глаза — и то все божья роса».

ФАН напомнил депутату, что в Киеве сейчас действует достаточно большое количество радикалов. Некоторые из них теоретически могут оскорбиться демонстрацией детской порнографии, а тоже провести какие-нибудь акции.