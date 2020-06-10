Разин после смертельного ДТП с Ефремовым сделал громкое заявление о «звездах»

Москва, 10 июня. Музыкальный продюсер Андрей Разин заявил, что встречался с актером Михаилом Ефремовым на «Кинотавре» в Сочи и постоянно видел его в пьяном виде.

Продюсер группы «Ласковый май» на своей странице в Instagram отреагировал на смертельное ДТП с участием заслуженного артиста России, который в момент аварии был в нетрезвом виде. Разин подчеркнул, что алкоголь и наркотики не приемлет, для него они — самое страшное явление.

«Считаю, то что у нас на эстраде почти 50% наших звезд — наркоманы и алкоголики», — такое громкое заявление он сделал в своем посте.

Разин надеется, что злоупотребляющие алкоголем и наркотиками артисты в итоге понесут заслуженное наказание.

Страшная авария в Москве произошла в понедельник вечером. Джип, за рулем которого сидел Ефремов, протаранил фургон Lada. 57-летний водитель Сергей Захаров скончался, а актера отправили под домашний арест. В его отношении возбуждено уголовное дело, Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы.

Как сообщает «Царьград», Ефремов сразу после ДТП признал свою вину. Авария вызвала широкий общественный резонанс. Поступок актера осудили многие его коллеги. Телеведущая Яна Поплавская призвала судить Ефремова по всей строгости закона и не делать скидок.