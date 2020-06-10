Винокур о смерти Трушкина: Ушел гениальный мужик

Знаменитый советский и российский юморист Владимир Винокур назвал скончавшегося в среду на 79-м году жизни писателя-сатирика Анатолия Трушкина суперталантливым человеком.

Народный артист РСФСР узнал печальную весть от корреспондента Федерального агентства новостей, после чего сказал несколько добрых слов об Анатолии Трушкине.

«Трушкин — это корифей, последний из могикан, это старшее поколение наших авторов, прекрасный писатель, сатирик, великолепный человек, скромный, добрый, — отметил Винокур. — А еще — суперталантливый. Я считаю, что ушел гениальный мужик».

Корреспондент ФАН попросил Владимира Винокура вспомнить любимое произведение, написанное Анатолием Трушкиным, которое исполнял юморист, однако получил на это неожиданный ответ.

«Вы будете смеяться, но я не исполнял его произведения, — признался Винокур. — Поэтому я и дружил с ним. Мы очень дружили. Гениальный был писатель».

В мае Анатолий Трушкин был госпитализирован с новой коронавирусной инфекцией. Три недели писатель провел в реанимации, затем ему стало лучше, но несколько дней назад его самочувствие вновь ухудшилось. Писатель-сатирик скончался 9 июня.

Трушкин выступал на сцене сам и много писал для известных артистов, таких как Михаил Евдокимов, Ефим Шифрин, Ян Арлазоров, Клара Новикова и других.