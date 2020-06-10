Ефремова проверят на вменяемость после «пьяного» ДТП

Москва, 10 июня. Актер Михаил Ефремов пройдет психолого-психиатрическую экспертизу после «пьяного» ДТП. Специалисты оценят вменяемость актера.

Судебная психолого-психиатрическая экспертиза является стандартной процедурой и назначается в случае, если есть подозрение, что обвиняемый злоупотребляет алкоголем, запрещенными веществами или его адекватное состояние находится под вопросом.

«Ему планируется провести психолого-психиатрическую экспертизу. Она позволяет устанавливать психологические особенности человека, его психическое состояние, мотивы его действий», — сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

Экспертиза будет проведена в рамках расследования уголовного дела. На данный момент следствие установило, что актер находился в состоянии алкогольного опьянения. Ефремов не отрицает, что употреблял алкоголь перед тем, как сесть в машину, и признает вину.

Кроме того, автомобиль Ефремова будет отправлен на техническую экспертизу, чтобы исключить версию неисправности машины.

В понедельник, 8 июня, в Москве на Смоленской площади произошло ДТП с участием Ефремова. Актер в состоянии алкогольного опьянения выехал на встречную полосу и врезался в другую машину. Актер не пострадал, однако водитель фургона, в который врезался актер, Сергей Захаров получил тяжелые травмы. Позже мужчина скончался в больнице.

Ефремову грозит от 5 до 12 лет лишения свободы. По решению суда актер был отправлен под домашний арест. Кроме того, в анализах Ефремова обнаружили следы наркотиков.

Накануне Ефремову трижды вызывали «скорую», однако медики не нашли причин для госпитализации. Россияне в Сети предположили, что артист пытается оправдаться болезнью. В период эпидемии коронавируса «скорая» должна спасать жизни людям, а не лечить артиста от похмелья, отметили пользователи.