Клиенты обрывают телефоны салонов красоты после самоизоляции. ФАН-ТВ

Тысячи девушек оборвали телефоны салонов красоты после сообщения об отмене режима самоизоляции в Москве: все спешат привести себя в порядок после двухмесячного пижамного режима. В первый же день запись была сделана на месяц вперед.

«Вчера, как наш Сергей Семенович сказал, что открывают салоны, буквально через минуту наши телефоны просто стали бомбить. Где-то 12 тысяч звонков вчера поступили на все наши номера, мы посчитали, в течение, наверное, трех часов. Это, конечно, был шок, и мы, конечно, всех не посадили, у нас очень много салонов. И сегодня мы посадили, наверное, 30% тех, кто звонил. Мы записали на весь месяц вперед», — рассказывает совладелица сети салонов красоты Арина Мовсиян.

А что было с другой стороны телефона — представить страшно. 12 тысяч человек — это только те, кто дозвонился. Вероятно, тех, кто бросил безуспешные попытки, намного больше.

«Я попала в онлайн, скажем, запись. И сначала мне отказали, потому что программа слетела, или что-то такое вот произошло, и мне пришлось перезаписываться. У меня даже две записи было. Очень сложно было попасть», — делится клиентка Анна.

Стоит отметить, что салонам красоты рекомендовано продолжать дезинфицировать помещение, работать в масках, и, по возможности, поставить защитные экраны.