Экономист предупредил Киев о рисках при получении транша МВФ

Москва, 10 июня. Международный валютный фонд предупредил Украину о больших экономических рисках при получении очередных траншей. Об этом рассказал экономист Александр Дудчак.

По его словам, новая программа МВФ по поддержке Украины связана с большим риском и неопределенностью для Киева. Как считает директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева, по мере восстановления экономики Украины после кризиса понадобится ужесточение бюджетной политики.

По данным радио Sputnik, Георгиева уточнила, что риски по новой программе велики.

«Неопределенность относительно того, насколько жестким и долгим остается глобальный спад экономики, исключительно высока. Внутри страны сохраняется значительная неопределенность относительно направления экономической политики», — сказала она.

Ранее руководитель фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что условия, которые выдвигает Украине Международный валютный фонд для получения новых займов, являются крайне сложными.

По его словам, они неприемлемы по многим параметрам. Первый транш по программе stand-by ожидается уже на следующей неделе. Далее у Украины есть новая программа сотрудничества с МВФ. Она содержит меморандум, в котором, по мнению политика, многие вещи не будут понятны гражданам.

Напомним, Международный валютный фонд и Украина сумели выработать предварительное соглашение о кредите стенд-бай размером пять миллиардов долларов сроком на полтора года.

Ранее Всемирный банк приветствовал принятие Верховной радой Украины закона об открытии рынка земли, призвав при этом принять еще дополнительные законы. Речь идет о законах, которые должны облегчить доступ к кадастровым данным, улучшить управление земельными ресурсами, ускорить процедуру передачи земель и урегулировать продажу земель, которая принадлежит государству. Рада фактически обзавелась новой коалицией, пополнила состав правительства, уступила часть суверенитета в пользу МВФ и дала «зеленый свет» рынку земель сельскохозяйственного назначения.