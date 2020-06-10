Валерия раскритиковала подписчицу за хамство

Москва, 10 июня. Известная певица Валерия раскритиковала свою подписчицу в Instagram за хамство. Поклонники, увидев возникший в Сети конфликт, вступились за исполнительницу.

Валерия анонсировала прямой эфир с оперной певицей Ольгой Перетятько и попросила фанатов задать интересующие их вопросы, на которые ведущая и гостья ответят в ходе беседы. Подписчики стали оставлять свои комментарии, однако одна из пользовательниц заявила, что певица со своей активностью ей «надоела».

«Кто будет слушать ваши эфиры? Неужели вы не понимаете, что надоели уже хуже горькой редьки. Сидите уже на самоизоляции!» — написала @nataliadzyubo.

Сообщение интернет-пользовательницы привлекло внимание Валерии, которая расценила его как хамство.

«Вот интересно, вы понимаете, что детям своим вы пример показываете? Они же тоже хамить будут, и вам в первую очередь», — ответила она женщине.

Та возмутилась реакцией исполнительницы и подчеркнула, что «не нахамила, а сказала правду».

«Видите, уже стерлись все границы — что хорошо, а что плохо. Это очень печально», — констатировала Валерия.

В защиту певицы высказались ее подписчики.

«Каждому свое. Кому-то и пивко на диванчике отлично, больше ничего не надо», — заметила @gladkusya.

Напомним, что Валерия и ее супруг, музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в последнее время оказались в центре другого скандала. Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров высмеял слова Пригожина о «бедственном» положении артистов из-за пандемии коронавируса. А потом, по мнению Валерии, «переобулся» и сам стал требовать помощи шоу-бизнесу.