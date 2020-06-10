Врач дал советы, как носить маску в жару

Москва, 10 июня. Врач Андрей Тяжельников рассказал, как правильно использовать защитные маски во время жары летом.

По словам специалиста, при 28-30 градусах жары человек в маске начинает усиленно потеть. Именно в этот момент повышается влажность маски. Защитный слой должен быть сухим, но при обильном потоотделении он выходит из строя.

Тяжельников пояснил, что в этой ситуации маску нужно менять каждые 20-30 минут. Врач также порекомендовал не надевать маски темных цветов, передает «Царьград».

Например, черные маски поглощают солнечные лучи и могут привести к перегреву. Идеальная маска — это та, в которой можно спокойно дышать и которая плотно прилегает к лицу.

Стандартные медицинские маски или изделия из тонкого хлопка хорошо подойдут для ношения в жару, пояснил эксперт. Он также напомнил о важности протирания лица антибактериальными салфетками. Это нужно делать при смене маски, пишет издание «Вечерняя Москва».

Ранее кардиолог Ольга Молчанова объяснила, как больным-сердечникам правильно носить маску. По ее словам, такие люди должны выходить на прогулку и не спешить.

При быстрой ходьбе человеку в маске труднее дышать. Лучше всего гулять там, где нет других людей, чтобы при необходимости можно было снять маску на несколько минут.