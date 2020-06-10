ВЦИОМ назвал долю поддерживающих поправки в конституцию россиян

Москва, 10 июня. Участие в общероссийском голосовании по внесению изменений в конституцию планируют принять 67% россиян, об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

Отказались принимать участие в голосовании 14% респондентов, 17% заявили, что еще не определились. Среди сторонников «Единой России» в голосовании намерены принять участие 78%, свою гражданскую позицию в ходе голосования готовы выразить 74% сторонников «Справедливой России». О намерении проголосовать заявили 71% сторонников КПРФ и 64% сторонников ЛДПР.

Среди тех, кто намерен принять участие в голосовании, 61% намерены проголосовать за поправки, проголосовать против планируют 21%, остальные респонденты затруднились ответить.

Наивысший уровень поддержки поправок зафиксирован среди электората «Единой России» ― 83%, среди справедливороссов поправки готовы поддержать 65%, среди сторонников ЛДПР ― 54%.

Примечательно, что несмотря на призывы ЦК КПРФ голосовать против поправок, среди сторонников партии за внесение изменений в конституцию высказались 43% респондентов, 39% заявили, что будут голосовать против поправок.

Напомним, голосование за поправки в конституцию пройдет с 25 июня по 1 июля. Решение провести голосование в течение недели позволит обеспечить безопасность граждан в условиях эпидемии коронавирусной инфекции. Финальный день голосования станет выходным.