Писатель-сатирик Анатолий Трушкин скончался на 79-м году жизни

Москва, 10 июня. Писатель-сатирик Анатолий Трушкин скончался в результате последствий коронавирусной инфекции на 79-м году жизни. Информацию об этом подтвердил музыкант Лука Сафронов, сын известного художника Никаса Сафронова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Медики боролись за жизнь литератора около месяца. Трушкин страдал тяжелой формой пневмонии COVID-19 и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

«Да, это последствия коронавируса. Три недели был в реанимации и уже думали, что он выберется, ему стало лучше, но несколько дней назад снова ухудшилось и за два дня буквально он скончался. Умер вчера. Его жена тоже перенесла коронавирус, но она лечилась дома и благополучно выздоровела. Он близкий друг нашей семьи, действительно легендарный человек», — рассказал Лука Сафронов.

Писатель известен как своими собственными выступлениями, так и сотрудничеством с другими авторами и артистами, в том числе с Михаилом Евдокимовым, Ефимом Шифриным, Яном Арлазоровым, Владимиром Винокуром.